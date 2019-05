Biennale in Venedig: Barca Nostra

"May you live in Interesting Times" ist das Motto der Schau, die erneut sehr politisch ist. Der Schweizer Künstler Christoph Büchel hat als Installation das Wrack eines Fischerboots nach Venedig bringen lassen, das im April 2015 vor der libyschen Küste sank. 950 Menschen sollen sich an Bord befunden haben, nur 28 von ihnen überlebten. Der Künstler nennt es "Barca Nostra".