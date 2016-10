Die lange Regentschaft von König Bhumibol

Bhumibol Adulyadej

Bhumibol war der Neffe des Königs und für den Thron gar nicht vorgesehen. Doch sein Vater starb früh, der König dankte kinderlos ab, und sein älterer Bruder Ananda Mahidol wurde mit 20 Jahren am 9. Juni 1946 erschossen in seinem Schlafzimmer in Bangkok im Palast aufgefunden. Nächster in der Thronfolge war Bhumibol. Er entschied jedoch, die Amtsgeschäfte zunächst seinem Onkel Prinz Rangsit von Jainad zu überlassen und in die Schweiz zurückzukehren und sein Studium fortzuführen. Erst am 5. Mai 1950 wurde Bhumibol gekrönt.