Die besten - und schlechtesten US-Präsidenten

1 aus 44 - Wer ist der Beste?



In einem Land, das so statistikverrückt und listengläubig ist wie die USA, muss es das natürlich auch geben: Listen, in denen die Präsidenten gewertet werden. Zwei Politologen haben mehr als 160 ausgewiesene Fachleute der "American Political Science Association’s Presidents & Executive Politics section" befragt und sind zu diesem Ergebnis gekommen. Wer sind die Besten, wer die Schlechtesten? Und wie schneidet eigentlich Obama ab? | Bildquelle: dpa