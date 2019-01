100 Jahre Bauhaus

Frankfurter Küche

Bei all diesen Dingen sollte Ästhetik und künstlerischer Ausdruck von der Funktion des Produktes geprägt sein. So auch bei der sogenannten "Frankfurter Küche", die von Ernst May initiiert und von der Wiener Architektin Margarete Schütte-Lihotzky ausgearbeitet wurde. Sie gilt als Urtyp der modernen Einbauküche.