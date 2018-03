Konstruktions- und Festigkeitsübung (Vorkurs Albers)

Einige der in Weimar gezeigten Fotografien von Consemüller widmen sich darüber hinaus auch Arbeiten aus den Werkstätten und dem Vorkurs am frühen Bauhaus in Weimar. | Bildquelle: Stephan Consemüller, Klassik Stiftung Weimar