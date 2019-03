Barbie-Kollektion 2019

Die Zeiten, in denen Barbie nur als gertenschlanke Blondine oder Brünette mit schmaler Wespentaille und extrem langen Beinen daherkam, sind vorbei. Inzwischen gibt es sie in drei weiteren Körperformen, darunter in einer - zumindest etwas - rundlicheren Variante. Die Kollektion 2019 zeigt auch Puppen im Rollstuhl oder mit Prothese. Und auch Multikulti ist nun angesagt. Barbie nimmt verschiedene Haut- und Augenfarben an, trägt eine Vielzahl von Frisuren ...