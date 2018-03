Ausstellung Liebe, Sex & Sozialismus - Coming

Homosexualität wurde erst zum Ende der DDR zu einem öffentlichen Thema. Eine Ironie der Geschichte: Der einzige DDR-Film zum Thema, "Coming Out" von Heiner Carow, hatte seine Uraufführung am 9. November 1989, dem Abend, an dem die Mauer fiel. Sieben Jahre hatte der Regisseur für die Durchsetzung des Projekts gekämpft.