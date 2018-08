Damenwahl! 100 Jahre Frauenwahlrecht

Zwei Stapel Wahlzettel von der Wahl am 19. Januar 1919 zur Nationalversammlung und zur Landtagswahl Hessen-Nassau

Am 19. Januar 1919 konnten Frauen in Deutschland zum ersten Mal wählen und sich wählen lassen: Kurz nach dem Ende des Ersten Weltkriegs und dem Zusammenbruch des Wilhelminischen Kaiserreichs hatte der Beschluss des Rates der Volksbeauftragten am 12. November 1918 die volle Beteiligung von Frauen am politischen Leben durchgesetzt. Alle Frauen und Männer ab 20 Jahre konnten nun durch gleiche, geheime und direkte Wahl ihre Politiker/innen in die Weimarer Nationalversammlung wählen. Hier sind zwei Stapel Wahlzettel von der Wahl am 19. Januar 1919 zur Nationalversammlung und zur Landtagswahl Hessen-Nassau zu sehen.