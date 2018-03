Carlos Cruz-Diez: Fußgängerüberweg

Besondere Aufmerksamkeit erhielten Cruz-Diez‘ Fußgängerüberwege. 1975 installierte er seine ersten Streifen auf Asphalt in Caracas. Bereits damals war es ihm wichtig, dass Kunst nicht nur in den Museen und Galerien zu finden sei, sondern buchstäblich auf der Straße. Es folgten seitdem weitere temporäre Überwege in Städten wie Marseille, Sao Paolo, Mexico-Stadt, Los Angeles und Miami. In Ingolstadt führt nun auch ein Fußgängerüberweg von Carlos Cruz-Diez bis September zum Eingang des Museums für Konkrete Kunst.