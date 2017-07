Arnold Schwarzenegger wird 70

Arnold "Arnie" Schwarzenegger - hier im Mai 2017 in Cannes - wird 70. Am 30. Juli 1947 wurde er als Polizistensohn in der Steiermark/Österreich geboren. 1966 ging er als Fitnesstrainer nach München und nahm an Bodybuilding-Wettbewerben teil. Mit 20 Jahren wurde er zum jüngsten "Mister Universe" aller Zeiten. Den Titel erkämpfte er sich danach noch viermal. Ab 1970 holte er sechsmal in Folge den Titel "Mister Olympia", die höchste internationale Auszeichnung im Profi-Bodybuilding. Seinen Erfolg als Bodybuilder wusste er geschickt zu vermarkten. Er machte sich auch als Geschäftsmann einen Namen. | Bildquelle: REUTERS