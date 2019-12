Europas Emanzipation im Weltraum

Charles de Gaulle

Schon zwei Jahrzehnte vor dem Start der ersten "Ariane"-Rakete, zu Beginn des Raumzeitalters, forderten Politiker in Frankreich und Großbritannien, dass Europa sich an der Eroberung des Weltraums aktiv beteiligen müsse, wenn es nicht wissenschaftliches und technologisches "Entwicklungsgebiet" werden wolle. Vor allem Frankreichs Präsident Charles de Gaulle setzte sich dafür ein, Europas "autonomen Zugang zum All" zu sichern. Das Ziel war klar: Satelliten sollten unabhängig von den Vereinigten Staaten und der Sowjetunion ins All gebracht werden können. Die Bemühungen mündeten in der Gründung der "European Launcher Development Organisation" (ELDO) 1964 in London.