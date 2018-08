Aretha Franklin und George Michael

Es folgte 1985 ihre LP "Who's Zoomin' Who". Die Singleauskopplung "Sisters Are Doing It For Themselves", im Duett mit Annie Lennox, wurde ein Hit. Danach sang sie den Titelsong des erfolgreichen Whoopie-Goldberg-Films "Jumping Jack Flash". 1987 interpretierte sie zusammen mit dem WHAM!-Sänger George Michael (hier im Bild) die Single "I Knew You Were Waiting For Me". Es kam ein großer Popsong dabei heraus.