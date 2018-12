Vor 50 Jahren sahen die "Apollo 8"-Astronauten erstmals die Erde aufgehen

Das Foto zeigt den Erdaufgang über dem Horizont des Mondes am 24.12.1968 aus der Sicht der Apollo 8 Mission.

Beim Umrunden des Mondes verschlug es den Männern in ihrer kleinen Kapsel fast den Atem: Über der grauen, tristen Mondkraterlandschaft erhob sich langsam die Erde. Das Foto wurde zum Jahrhundert-Bild und ging in die Geschichte ein: "Earthrise" (Erdaufgang). Jahrzehnte später formulierte Astronaut William (Bill) Anders das Erlebnis so: "Wir flogen zum Mond und entdeckten die Erde."