Starfotografin Annie Leibovitz wird 70

Sie gilt als die "Königin der Kamera": Annie Leibovitz fotografiert Prominente auf ihre ganz eigene Art und wurde damit selbst zum Superstar. Jetzt wird sie 70 Jahre alt. Bis heute ist sie nicht nur in Fotostudios zu Hause, sondern immer noch auch auf der Straße - wie hier am Weltklimatag am 20. September bei der Demonstration in New York. | Bildquelle: imago images/UPI Photo