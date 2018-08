Johannesburg, Südafrika, 18. Juli 2018: Kofi Annan nimmt kurz vor seinem Tod zusammen mit dem Geschäftsmann Richard Branson, der Witwe Nelson Mandela´s Graca Michel und deren Tochter Ndileka Mandela an einem Solidaritätsmarsch teil.

Hand in Hand für eine bessere Welt: Auch bei einem seiner letzten öffentlichen Auftritten vor seinem Tod tritt Kofi Annan für Toleranz und Gleichberechtigung ein. Zusammen mit dem Geschäftsmann Richard Branson, Nelson Mandelas Witwe Graca Michel und deren Tochter Ndileka Mandela nimmt er in Südafrika am 18. Juli 2018 an einem Solidaritätsmarsch zum 100. Geburtstag von Nelson Mandela teil.