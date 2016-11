Verleihung der Amercian Music Awards

Justin Bieber (Archivbild: November 2015)

Auch wenn Justin Bieber nicht "Künstler des Jahres" wurde, gewann er in vier Kategorien, als bester Pop/Rock-Sänger, für das Album "Purpose", den Song "Love Yourself" und das Video für "Sorry". Da der Sänger gerade in der Schweiz auf Tour ist, konnte er die Preise nicht persönlich entgegennehmen.