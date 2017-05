Zwei Menschen mit Jusos- und EU-Fahne auf der 1.Mai-Demonstration in Berlin.

Mit Demonstrationen in mehreren deutschen Städten wollen die Gewerkschaften am Maifeiertag für mehr soziale Gerechtigkeit demonstrieren. Die Kundgebungen und Demonstrationszüge stehen unter dem Motto "Wir sind viele. Wir sind eins".