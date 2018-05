Bundeskanzlerin Merkel hat ihre zweitägige China-Reise begonnen. Nach der Landung in Peking traf sie sich mit Regierungschef Li Keqiang. An kniffeligen Themen mangelte es nicht.

Zwei Tage ist Bundeskanzlerin Angela Merkel in China und auf dem Programm stehen viele schwierige Themen. Nach ihrer Ankunft in Peking wurde sie von Chinas Ministerpräsident Li Keqiang mit militärischen Ehren empfangen. Nach einem Frühstück der beiden Regierungschefs begann mit der Zeremonie vor der Großen Halle des Volkes der formelle Teil der politischen Gespräche in großer Runde.

Wie immer, wenn die Bundeskanzlerin China besucht, ging es auch um die deutsch-chinesischen Wirtschaftsbeziehungen. Um die steht es rein zahlenmäßig exzellent. Vergangenes Jahr betrug das Handelsvolumen fast 190 Milliarden Euro, Tendenz weiter steigend. Aber die wirtschaftliche Grundstimmung hat sich für deutsche Firmen in China spürbar verschlechtert. Das Land schottet sich in einigen Bereichen eher noch weiter ab, anstatt sich zu öffnen. China wiederum tritt immer selbstbewusster auf und wirft Europa und Deutschland im Gegenzug vor, chinesische Investitionen verhindern zu wollen.

Kanzlerin Merkel wurde von Chinas Ministerpräsident Li Keqiang mit militärischen Ehren empfangen.

Gleiche Bedingungen für Investitionen

Merkel pochte nach ihrem Gespräch mit Li auf gleiche Bedingungen für deutsche Firmen in China wie für chinesische Unternehmen in Deutschland. Der Bundesregierung sei es sehr recht, wenn China mehr in der Bundesrepublik investiere, sagte die Kanzlerin. Allerdings wünsche sie sich Fortschritte bei den Verhandlungen über ein Investitionsschutzabkommen zwischen der EU und China. Dies könne eine Grundlage für ein späteres Freihandelsabkommen sein.

Ein weiteres Thema war der Umgang mit dem Iran, nachdem die USA das Atomabkommen aufgekündigt haben. China stehe hinter den Bemühungen, den Vetrag zu retten, sagte Li. Merkel wies darauf hin, dass die US-Sanktionen gegen den Iran dazu führen könnten, dass ein Teil der EU-Unternehmen abzögen. Stattdessen könnten sich andere stärker dort engagierten. Das Abkommen sei nicht perfekt, so Merkel, die Alternativen dazu seien aber noch unsicherer.

Appelle an Nordkorea und die USA

Angesichts der drohenden Absage des Treffens zwischen den Spitzen der USA und Nordkoreas appellierten China und Deutschland an beide Seiten, an den Verhandlungen festzuhalten. Es komme auf eine Lösung der Probleme durch friedlichen Dialog an, sagte der chinesische Ministerpräsident.

Zwischen den USA und Nordkorea hat sich nach den Annäherungen der vergangenen Wochen aktuell der Ton erheblich verschlechtert - so weit, dass mit einer Absage des im Juni geplanten Treffens zwischen US-Präsident Donald Trump und dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un gedroht wird. Es habe in jüngster Zeit Anzeichen für eine positive Entwicklung und Entspannung in der Region gegeben, sagte Li. Daran sollten alle Seiten weiter arbeiten und eine konstruktive Rolle spielen.

Merkel sagte, sie hoffe, dass es zu einer Zone ohne Atomwaffen in Nordkorea komme. Man habe dazu in jüngster Zeit "sehr hoffnungsvolle Dinge gesehen".

Mit Informationen von Steffen Wurzel, ARD-Studio Shanghai

Merkel in Peking: Weltweite Konflikte mit China lösen

Steffen Wurzel, ARD Shanghai

24.05.2018 06:38 Uhr Download der Audiodatei Wir bieten dieses Audio in folgenden Formaten zum Download an: mp3 Ogg Vorbis Hinweis: Falls die Audiodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.