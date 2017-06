Hochhaus steht in Flammen Großbrand in London

In London ist am frühen Morgen in einem Hochhaus ein Feuer ausgebrochen. 200 Einsätzkräfte sind vor Ort. Fotos und Videos zeigen riesige Flammen. Mehr als 200 Menschen leben in dem Gebäude.

Am frühen Morgen ist in einem Londoner Hochhaus ein Feuer ausgebrochen. Die Polizei twitterte, man sei zusammen mit der Feuerwehr bei einem großen Brand im Westen der britischen Hauptstadt vor Ort. In dem Gebäude leben mehr als 200 Menschen.

Die Gegend nordwestlich des Hyde Parks solle gemieden werden. Augenzeugen berichteten auf Twitter ebenfalls von einem großen Brand im Grenfell Hochhaus. Offenbar befänden sich noch Menschen in dem Gebäude. Es seien Schreie zu hören. Auf Videos ist zu sehen, dass die Flammen auf den gesamten Wohnkomplex übergegriffen hatten.

25 Stockwerke stehen in Flammen

Die Londoner Feuerwehr teilte mit, das Feuer reiche vom zweiten Stock bis ganz nach oben des 27-stöckigen Gebäudes. Die Mannschaften seien weiter mit Löscharbeiten beschäftigt. Auf Videos war zu sehen, dass die Flammen auf den gesamten Wohnkomplex übergegriffen hatten.

Die Polizei wurde eigenen Angaben zufolge kurz nach 01.00 Uhr (Ortszeit) alarmiert. Die Evakuierungsarbeiten seien im Gange. Die Rettungskräfte brachten Bewohner des brennenden Wohnblocks in Sicherheit. Die Evakuierung sei aber noch nicht abgeschlossen, erklärte die Polizei. Mindestens zwei Verletzte wurde demnach vor Ort wegen Rauchvergiftungen behandelt. Die Brandursache ist noch unklar.

Nach Angaben des Stadtbezirks Royal Borough of Kensington and Chelsea sind in dem Hochhaus 120 Wohnungen. Er wurde 1974 errichtet und umfassend modernisiert.