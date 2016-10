Die afghanischen Taliban sind ins Zentrum der Provinzhauptstadt Kundus vorgedrungen. Am Stadtrand halten sich auch deutsche Soldaten auf. Laut Brigadegeneral Renk kamen die Taliban als Zivilisten getarnt in die Stadt. Ein Ende der Kämpfe ist nicht in Sicht.

Von Sandra Petersmann und Jürgen Webermann, ARD-Studio Neu-Delhi

Die Lage in Kundus ist völlig verworren - auch für die Bundeswehr. Am Rande der Stadt sind deutsche Soldaten stationiert, um ihre afghanischen Kollegen zu beraten. Dass die Taliban kurz vor Einbruch der Dunkelheit die Innenstadt von Kundus stürmten, das konnten aber auch die Deutschen nicht verhindern.

Brigadegeneral Hartmut Renk ist der Kommandeur der deutschen Einheiten in Nordafghanistan. "Wir haben Kämpfe an allen vier Stadträndern. Wir haben aber auch eine kleine Gruppe in der Stadt", sagte er. In der Gesamtzahl handle es sich bei den Taliban-Kämpfern um eine kleine Gruppe, aber "die geht in Zwei- oder Drei-Mann-Formationen" vor. Die Taliban sind laut Renk nur leichtbewaffnet und dadurch extrem mobil. Die Gesamtlage in der Stadt würden sie zwar nicht gefährden, aber "sie verbreiten in der Bevölkerung Angst und Schrecken". Dem zu begegnen sei unglaublich schwer.

Gabor Halasz, ARD Neu Delhi, zzt. Kabul, zur Lage in Kundus

Taliban feiern Erfolge mit Fotos und Videos

Ein Polizeisprecher erklärte gegenüber afghanischen Journalisten, er wisse nicht, wo sich Taliban verschanzten und wo nicht. Die Situation sei schwierig. Viele Offizielle flohen demnach zum Flughafen, der Gouverneur harre aber weiter in seinem Amtssitz aus, sagte der deutsche General Renk. Die Taliban feiern inzwischen ihren Erfolg mit Fotos und Videos aus dem Stadtzentrum.

"Die Zivilbevölkerung wird von den Terroristen gnadenlos als menschliches Schutzschild genutzt", sagte Renk. "Das ist eine sehr geschickt terminierte und orchestrierte Aktion. Das sehen wir auch daran, dass eine unglaubliche Propagandakampagne diesen Angriff begleitet: Aus einem minimalen Ansatz versuchen sie einen maximalen Erfolg zu generieren."

Die Taliban zielen mit dem Angriff auf Kundus offenbar auf die internationale Geberkonferenz in Brüssel, die am Dienstag beginnen wird und auf der es um Milliardenhilfen für Afghanistan gehen wird. Unklar ist aber, wie dieser erneute Angriff überhaupt möglich wurde. Seit die Taliban vor einem Jahr schon einmal Kundus für wenige Tage eingenommen haben, ist die afghanische Armee in ständige Kämpfe verwickelt. Zudem gab es viele Warnungen vor einem neuen Angriff.

Taliban dringen ins Zentrum von Kundus vor

tagesschau 20:00 Uhr, 03.10.2016, Gabor Halasz, ARD Neu Delhi, zzt. Kabul







Taliban-Kämpfer als Zivilisten getarnt?

Renk vermutet, dass die Taliban-Kämpfer als Zivilisten getarnt nach Kundus kamen. "Und als Zivilist kann jeder in die Stadt. Die haben ihre Waffenverstecke in der Stadt. Und dann werden sie erst zum Kämpfer in der Stadt, nachdem sie ihre Waffen aus den Verstecken geholt haben." Außerdem könnten sie die die Stadt auch wieder verlassen, "weil sie die Waffen dann einfach wieder ablegen - und dann wieder Zivilisten sind."

Zwar seien die Taliban nicht in der Lage, Städte wie Kundus zu halten, so Renk weiter. Aber durch ihre Angriffe würden sie das Vertrauen der Bevölkerung in Armee und Polizei massiv untergraben. Und so mussten auch heute wieder zahlreiche Menschen aus der Stadt fliehen. Die Kämpfe dürften weitergehen.

Taliban stürmen Zentrum von Kundus - Bundeswehr vor Ort

J. Webermann, ARD Neu-Delhi

03.10.2016 18:10 Uhr Download der Audiodatei Wir bieten dieses Audio in folgenden Formaten zum Download an: mp3 Ogg Vorbis Hinweis: Falls die Audiodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.