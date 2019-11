Sloomoo-Museum in New York Schleimen macht glücklich

Stand: 22.11.2019 14:55 Uhr

Slime begeistert seit Generationen Kinder - und entgeistert nicht selten ihre Eltern. Das Sloomoo-Museum in New York zeigt jetzt: Der Spielzeugschleim kann auch Generationen verbinden.

Von Antje Passenheim, ARD-Studio New York

Einschleimen bitte! Eintauchen mit Haut und Haar in die pinkfarbene Glibbermasse. Aus Eimern regnet sie in den Sloomoo-Falls - und die Slimer unter Plastikponchos lieben es: Sie spielen mit Slime, laufen im Slime und werfen ihn nach Herzenslust an die Wand.

"Das ist unsere Slime-und-nochmal-Wand. Du kannst eine Handvoll daran klatschen und dann davor ein Foto von Dir machen", sagt Sara Schiller, eine der beiden Gründerinnen des Popup-Museums in Soho.

Voll verschleimt: Sara Schiller in ihrem Element

Wie alle Mitarbeiter trägt sie einem spacigen Overall, wenn sie vorbeigleitet an der Wand der herabtriefenden Slimenasen oder den zahlreichen Becken, in denen Kinder und Erwachsene glücklich kneten und patschen - in gelbem, rotem, grünen Slime. Glitzernd, glänzend, stumpf und cremig - alles ist dabei.

