Fotos von Robert Doisneau Einblicke in Paris, Stadt der Liebe

Der Fotograf Robert Doisneau hat geschafft, was wenigen gelingt: Er hat ein Bild kreiert, dass symbolisch für eine Stadt steht. Seine Foto zeigen Paris als Stadt der Liebe. Einblicke in sein Schaffen gibt es jetzt im Martin-Gropius-Bau in Berlin.

1/6 "Vom Handwerk zur Kunst": Arbeiten des französischen Fotografen Robert Doisneau Vollbild Mit einem einzigen Bild berühmt zu werden, das gelingt nur sehr wenigen Fotografen. Robert Doisneau (1912–1994) gehört mit seinem Bild "Le Baiser de l'Hôtel de Ville" dazu. Doisneau nahm es 1950 vor einem Pariser Straßencafé in der Rue de Rivoli auf. Das Magazin LIFE hatte damals eine Reportage unter dem Titel "Verliebte in Paris" bestellt. Das Bild des sich küssenden Paares zählt zu den Ikonen der Fotografie. | Bildquelle: Atelier Robert Doisneau

Mehr zu diesem Thema: Weltatlas | Deutschland