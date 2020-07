Nur wenige Jahre blieb er Teil der Band - doch als Mitgründer von Fleetwood Mac hat der Gitarrist Peter Green ein Stück Musikgeschichte mitgeschrieben. Nun ist er im Alter von 73 Jahren gestorben.

Der britische Gitarrist und Mitgründer der Band Fleetwood Mac, Peter Green, ist tot. Er sei friedlich im Schlaf im Alter von 73 Jahren gestorben, teilten Familienmitglieder in einer offiziellen Stellungnahme mit.

Green gründete gemeinsam mit dem Schlagzeuger Mick Fleetwood 1967 in London die Band Fleetwood Mac, die anfangs "Peter Green's Fleetwood Mac" hieß und in welcher er auch als Komponist ("Albatross") und Songwriter wirkte. Schon drei Jahre nach der Gründung verließ er die Gruppe wieder.

Peter Green wurde 73 Jahre alt. Dieses Bild wurde 2001 vor einem Auftritt seiner Band "Peter Green's Splinter Group" in New York aufgenommen.

Eine Nervenkrankheit und psychische Probleme

Geboren wurde Green am 29. Oktober 1946 in London. Seine Musikerlaufbahn begann im Alter von zehn Jahren, als er eine Gitarre geschenkt bekam. 1966 wurde er der Nachfolger von Eric Clapton bei John Mayall's Bluesbreakers und machte sich in den kommenden Jahren als Blues-Gitarrist einen Namen.

Lange Zeit litt Green unter psychischen Problemen, psychedelische Drogen und eine Nervenkrankheit verkürzten seine Karriere. Trotz des frühen Ausscheidens des Gitarristen aus der Band sagte Mick Fleetwood der Nachrichtenagentur AP im Jahr 2017, dass diesem der Löwenanteil des Erfolgs der Gruppe zuzurechnen sei.

Die Familie Greens kündigte eine weitere Stellungnahme für die kommenden Tage an.