Academy Awards Zwei Oscars gehen nach Deutschland

Für die besten visuellen Effekte in "Blade Runner 2049" ist unter anderem der deutsche Gerd Nefzer mit dem Oscar ausgezeichnet worden. Der Schwabe hatte mit seiner Spezialeffekte Firma aus Potsdam unter anderem das Wetter in dem Actionfilm hergestellt - und so dafür gesorgt, dass Harrison Ford und Ryan Gosling am Set mit echten Wind, Regen oder Nebel kämpfen mussten.

Oscar für "Eine fantastische Frau"

Ein zweiter Oscar ging in der Kategorie bester nicht-englischsprachiger Film an die chilenisch-deutsch-amerikanische Koproduktion "Eine fantastische Frau". In dem Film geht es um eine transsexuelle Frau die nach dem Tod ihres Geliebten und Anerkennung in der Gesellschaft kämpft.

