Er war schon in den vergangenen Jahren immer unter den Favoriten, nun hat Bob Dylan den Nobelpreis für Literatur zuerkannt bekommen. Die Schwedische Akademie würdigte damit seinen Beitrag zur "großen amerikanischen Gesangstradition".

Der amerikanische Sänger und Autor Bob Dylan wird mit dem diesjährigen Nobelpreis für Literatur ausgezeichnet. Die Schwedische Akademie würdigte damit Dylans "poetische Neuschöpfungen in der großen amerikanischen Gesangstradition". Sein Einfluss auf die zeitgenössische Musik sei tiefgreifend. "Dylan hat den Status einer Ikone", erklärte die Akademie.

Der 75-Jährige, der als Robert Allen Zimmerman geboren wurde, ist seit fünfeinhalb Jahrzehnten im Musikgeschäft und hat die Folk- und Rockszene entscheidend mitgeprägt. Er war bereits mehrfach für die Auszeichnung im Gespräch. Zugleich bezweifelten viele Experten, dass die Akademie tatsächlich einen Vertreter der Folk- und Rockmusik auszeichnen würde.

Die Zuerkennung des Preises dürfte für Dylan eine genauso große Überraschung gewesen sein wie für alle anderen. Die Jury habe vor der Verkündung nicht mit ihm gesprochen, sagte die Chefin der Schwedischen Akademie, Sara Danius, nach der Bekanntgabe. Sie wollte ihn aber so schnell wie möglich anrufen. "Ich denke, ich habe eine gute Botschaft", sagte Danius in Stockholm.

Karrierebeginn in Kaffeehäusern

Der Musiker stammt aus einer jüdischen Mittelklassefamilie in Minnesota und hatte seine ersten Auftritte in den 1960er-Jahren in New Yorker Kaffeehäusern. Seine Songs "Blowin' in the Wind" und "The Times They are A-Changin" wurden zu Hymnen der Antikriegs- und Bürgerrechtsbewegung.

Legendär ist sein Auftritt beim Newport-Folkfestival 1965, als er die akustische durch die E-Gitarre ersetzte und damit eingefleischte Folk-Fans nachhaltig vergrätzte. Doch Dylan schrieb damit Musikgeschichte und wurde zu einem der Wegbereiter des Rock. Zuletzt veröffentlichte die Musiklegende mit "Fallen Angels" ihr 37. Studioalbum - mit Popstücken, die einst Frank Sinatra sang.

Dylan folgt auf Alexeijewitsch

Dylan ist der erste US-amerikanische Literaturnobelpreisträger seit 1993. Damals wurde die Schriftstellerin Toni Morrison ausgezeichnet. 2015 war die weißrussische Schriftstellerin und Journalistin Swetlana Alexijewitsch mit dem Preis geehrt worden. Die Bekanntgabe in der Sparte Literatur ist die letzte Nobelpreis-Verkündung dieses Jahres.

Die Träger der Nobelpreise für Medizin, Physik, Chemie und Frieden sind bereits seit vergangener Woche bekannt, jener für Wirtschaft wurde am Montag verkündet. Überreicht werden alle Nobelpreise am 10. Dezember - dem 120. Todestag des schwedischen Dynamit-Erfinders und Preisstifters Alfred Nobel. Die Auszeichnungen sind mit umgerechnet rund 820.000 Euro dotiert.

Nobelpreise für Literatur seit 2010 Jahr Preisträger Land 2016 Bob Dylan USA 2015 Swetlana Alexijewitsch Weißrussland 2014 Patrick Modiano Frankreich 2013 Alice Munro Kanada 2012 Mo Yan China 2011 Thomas Tranströmer Schweden 2010 Mario Vargas Llosa Peru