Rock'n'Roll-Musiker Little Richard gestorben

Ob "Tutti Frutti" oder "Long tall Sally" - fast jeder dürfte einen der zahlreichen Hits von Little Richard gekannt - und dazu getanzt haben. Nun starb der Rock'n'Roll-Pionier mit 87 Jahren.

Little Richard, einer der Pioniere des Rock'n Roll, ist tot. Er starb mit 87 Jahren, wie das Musikmagazin "Rolling Stone" unter Berufung auf den Sohn des Musikers berichtet. Little Richard riss seine Fans in den 1950er-Jahren mit Hits wie "Tutti Frutti" und "Long Tall Sally" zu Begeisterungsstürmen hin.

Der Pianist und Sänger verhalf dem Rock'n'Roll zum weltweiten Durchbruch und beeinflusste zahlreiche Musiker nach ihm. So coverten beispielsweise die Beatles einige seiner Lieder. Obwohl er sich ab den 1980er-Jahren zunehmend aus dem Rampenlicht zurückzog, wurde er 1986 in die Rock'n'Roll Hall of Fame aufgenommen.