Er schrieb mehr als 40 Werke, bekam dafür zahlreiche Preise und stand mit seiner Erfahrung anderen Autoren zur Seite: Der Schriftsteller Dieter Wellershoff ist mit 92 Jahren gestorben.

Er blickte in seinen Werken auf das Leben - seiner Eltern, auf sein eigenes, auf das Leben an sich. Auf die Gefühlswelten des Menschen mit ihren Unsicherheiten, dem Hinterfragen, dem Zweifeln, dem Glück. Nun ist der Schriftsteller Dieter Wellershoff im Alter von 92 Jahren in Köln gestorben, teilte sein Verlag Kiepenheuer & Witsch mit.

Trauer um Schriftsteller Dieter Wellershoff

tagesschau24 14:00 Uhr, 15.06.2018, Ute Pauling, WDR







Aufarbeitung des Krieges

Mehr als 40 Werke stammen aus seiner Feder, neben Romanen schrieb er Essays, Novellen, Theaterstücke, Hörspiele und Bühnenstücke. Sein wohl bekanntester Roman "Der Liebeswunsch" erschien im Jahr 2000 und wurde fünf Jahre später auch verfilmt, wie zuvor bereits der Kriminalroman "Die Schattengrenze" oder das Drama "Pattbergs Erbe". Mehrfach wurde Wellershoff ausgezeichnet, unter anderem erhielt er den Heinrich-Böll-Preis, den Hölderlin-Preis, den Joseph-Breitbach-Preis und den Ernst-Robert-Curtius-Preis für Essayistik.

Geboren wurde Wellershoff 1925 in Neuss, wuchs mit seinem jüngeren Bruder Hans-Walter im nordrhein-westfälischen Grevenbroich auf. 1943 meldete er sich freiwillig zum Kriegsdienst und wurde ein Jahr darauf beim Einsatz in Litauen verwundet. 1945 geriet er in US-Kriegsgefangenschaft - Erfahrungen, die er später in dem Buch "Der Ernstfall" verarbeitete.

Nach Kriegsende holte Wellershoff sein Abitur nach und studierte anschließend an der Universität Bonn Germanistik, Kunstgeschichte und Psychologie.

Ein Mentor für Böll und Wallraff

In seinem Wirken im Kölner Verlag Kiepenheuer & Witsch wurde Wellershoff auch Mentor für andere Autoren: So betreute er etwa Heinrich Böll, Rolf Dieter Brinkmann oder Günter Wallraff.

Seit 1981 lebte der Autor in Köln, zusammen mit seiner Ehefrau Maria Wellershoff, die ebenfalls Schriftstellerin ist. Auch die beiden Töchter des Paares, Irene und Marianne, sind als Autorinnen tätig. Der Sohn Gerald arbeitet als Arzt.

Über dieses Thema berichtete tagesschau24 am 15. Juni 2018 um 15:00 Uhr.

