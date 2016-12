Geburtstag einer Legende Kirk Douglas wird 100

Hollywood-Legende Kirk Douglas wird 100. Am 9. Dezember 1916 wurde er als Yssur Danielowitsch Demsky in der Industriestadt Amsterdam im Bundesstaat New York geboren. Seine Eltern waren 1908 in die USA eingewandert. Vorher hatten sie als mittellose jüdische Bauern im Kaukasus gewohnt. | Bildquelle: imago stock&people