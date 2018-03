Priestermangel in Deutschland Eine Berufung, die viele Opfer fordert

Die katholische Kirche in Deutschland steht vor einem dramatischen Priestermangel. Knapp 60 Priesterweihen gab es 2017. Ein Tiefstand. Doch es gibt noch junge Männer, die sich berufen fühlen.

Von Simone Lankhorst und Sara Wendhack, WDR

Nico Jenke feiert gerne. Der 23-jährige Theologiestudent hat viele Freunde, darunter viele junge Frauen. Aber sein Leben möchte er später nicht mit einer Frau verbringen, sondern mit Gott. Nico Jenke möchte Priester werden.

Diesen Wunsch hatte er bereits als Kind. "Als Papst Benedikt 2006 nach Deutschland kam, hat mich das so beeindruckt, dass ich unbedingt Papst werden wollte", erinnert sich Jenke. Damals war er zehn Jahre alt. "Da wusste ich noch nicht, dass es auch Priester gibt."

Seit viereinhalb Jahren lässt er sich nun zum katholischen Priester am Bischöflichen Priesterseminar Borromaeum in Münster ausbilden. Damit hat er die Hälfte bereits geschafft. Insgesamt dauert die Ausbildung achteinhalb Jahre.

Nico Jenke wollte schon als Kind Priester werden.

Weniger Priester, weniger Pfarreien

Doch die katholische Kirche in Deutschland hat Nachwuchsprobleme. Es gibt zwar aktuell noch knapp 14.000 Priester, doch seit Anfang der 1990er-Jahre sinkt sowohl die Zahl der Priesterweihen - also der neuen Priester - als auch die der Kandidaten für das Priesteramt. 2017 wurden knapp 60 Priester geweiht. Vor zehn Jahren waren es noch doppelt so viele.

Auch deshalb verändert sich die Struktur der 27 deutschen (Erz-)Bistümer. Pfarreien werden zusammengelegt und Laien bekommen mehr Aufgaben innerhalb ihrer Gemeinden. Im Vergleich zum Jahr 1990 gibt es heute fast ein Viertel Pfarreien weniger, 2016 waren es noch knapp 10.000, inklusive sonstiger Seelsorgeeinrichtungen.

Gehorsam und Zölibat verlangen einiges ab

Zudem halten nicht alle Priester-Anwärter die Ausbildung durch. Der Gehorsam gegenüber den Obrigen, also den Ausbildungsleitern und gegenüber der Institution Kirche, verlangt einiges ab. Eine weitere Schwierigkeit ist das Zölibat. Auch Nico Jenke hat damit immer wieder zu kämpfen. "Das ist wie ein Drahtseil, auf dem man balanciert", sagt er. Doch es sei keine Schande runterzufallen, sondern nicht wieder draufzusteigen. Auch er sei schon mal "runtergefallen", so Jenke. "Aber ich bin immer wieder aufgestiegen." Priester werden und Priester sein bedeute eine lebenslange Prüfung.

In Nico Jenkes Kindheit gab es kaum Berührungspunkte mit der katholischen Kirche. Er wurde als Kleinkind nicht getauft, die katholische Kirche spielte zu Hause keine große Rolle. Nach dem Papstbesuch 2006 änderte sich für ihn alles. Als er mit 14 Jahren die katholische Jugendeinrichtung "Arche" in Duisburg besuchte, fühlte er sich sofort "zu Hause". Dort lernte er einen Pastor kennen, der Messdiener suchte. Jenke wurde einer von ihnen und engagierte sich zunehmend in der Kirche.

Heute stellt er fast seine gesamte Freizeit in den Dienst an Gott. Obwohl Jenke im Priesterseminar in Münster lebt, ist er weiterhin in seiner Duisburger Heimatgemeinde aktiv. Auch in der "Arche" hilft er aus, wenn Not am Mann ist. Sein Engagement sieht Nico Jenke aber nicht nicht als Opfer - im Gegenteil: "Wenn ich Sport mache und fünf Kilometer jogge, dann bin ich zwar ausgepowert und fühle mich gut, aber ich spüre nicht diese tiefe Zufriedenheit in meiner Seele."

"Es ist nicht schlimm, aufzuhören"

28 junge Männer wollen in Münster derzeit Priester werden. Darunter war bislang auch Nico Jenkes bester Freund. Nun hat er sich jedoch in eine Frau verliebt und zieht aus dem Priesterseminar aus. Auch Jenke plagen immer häufiger Zweifel. Der Entschluss seines Freundes habe gezeigt, "dass es nicht schlimm ist, aufzuhören". Seine Schwester beobachtet, wie sich ihr ansonsten so diskussionsfreudiger Bruder verändert hat. "In der Ausbildung wird viel Druck auf ihn ausgeübt. Seine kritischen Fragen werden weniger."

Doch das kann Nico Jenke nicht bestätigen. "Mein Ziel ist es, Priester zu werden. Ich bin ein moderner Typ, habe aber ein traditionelles Kirchenbild." Und er steht weiterhin zu seiner Entscheidung: "Es ist ein bisschen wie verliebt sein. Ich fühle mich angezogen von Gott."

Mehr zu diesem Thema: Zölibat lockern gegen Priestermangel?, 04.09.2016