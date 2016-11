Christiane Paul ist für ihre Rolle im ARD-Thriller "Unterm Radar" mit einem International Emmy geehrt worden. "Es ist der Wahnsinn", freute sich die 42-Jährige in New York. Sie war nicht die einzige Deutsche, die einen der begehrten Preise mitnehmen konnte.

Die deutsche Schauspielerin Christiane Paul ist bei den International Emmy Awards als beste Hauptdarstellerin geehrt worden. Den Preis erhielt die 42-Jährige für ihre Rolle in dem ARD-Thriller "Unterm Radar". Darin spielt Paul eine Richterin, deren Leben durcheinander gewirbelt wird, als ihre Tochter der Beteiligung an einem Bombenanschlag in Berlin verdächtigt wird.

"Es ist der Wahnsinn. Das ist das Größte, was mir bis jetzt in meinem Leben passiert ist", sagte die 42-Jährige der dpa nach Entgegennahme des Preises.

Die RTL-Serie "Deutschland 83" siegte als beste Dramaserie. Die Serie begleitet den ostdeutschen Soldaten Martin Rauch im geteilten Deutschland, der sich als Spion für die Stasi behaupten muss.

Emmy auch für "Krieg der Lügen"

Der Film "Krieg der Lügen" vom deutschen Regisseur Matthias Bittner zur Vorgeschichte des Irakkriegs von 2003 gewann in der Kategorie Dokumentarfilm. "Wir haben damit angefangen, einen Film an der Filmhochschule zu machen, und wir machen unseren Abschluss mit einem Emmy", sagte Bittner bei der Preisverleihung in New York.

Ursprünglich war "Krieg der Lügen" als Abschlusswerk an der Filmakademie Baden-Württemberg entstanden. "Kein deutsches Filmfestival wollte diesen Film zeigen. Am Ende landest Du in den USA, worum es in diesem Film eigentlich geht", so Bittner.

Dustin Hoffman für BBC-Film geehrt

Dustin Hoffman bekam einen International Emmy als bester Hauptdarsteller für seine Rolle im BBC-Film "Roald Dahl's Esio Trot". Insgesamt hatten 40 Darsteller aus 15 Ländern um Auszeichnungen in zehn Kategorien gerungen. Bei den International Emmy Awards werden exzellente TV-Produktionen außerhalb der USA geehrt.

Über dieses Thema berichtet die tagesschau am 22. November 2016 um 12:00 Uhr.