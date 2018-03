Hongkong Filmfestival zwischen Feminismus und Zensur

Macht und Missbrauch - Frauenrechte sind auf dem Filmfestival von Hongkong ein großes Thema. Im Gegensatz zu anderen Festivals in China gibt es auch kritische Filme, Ehrengast ist Regielegende Werner Herzog.

Von Steffen Wurzel, ARD-Studio Shanghai

Der rote Teppich fällt beim Hongkong Film Festival bescheidener aus als woanders, Promis aus der Film- und Medienbranche nehmen sich viel Zeit für Fans und Autogrammjäger und die von einer Radiomoderatorin präsentierte Auftaktgala kommt ohne große Sicherheitskontrollen aus. Zum Auftakt wurde der japanisch-taiwanesische Film "Omotenashi" gezeigt, eine Liebesgeschichte, die sich mit den Kompliziertheiten interkultureller Zwischenmenschlichkeiten auseinandersetzt.

Im Wettbewerbsegment Young Cinema ist "Angels wear white" zu sehen. Ein Film, in dem viele Heldinnen vorkommen, aber nur ganz wenige Männer. Regisseurin Vivian Qu erzählt die Geschichte zweier Mädchen aus einem auf den ersten Blick gemütlichen Küstenort in Südchina. Das eine Mädchen, eine Schülerin, wird in einem Hotelzimmer missbraucht. Das Zimmermädchen, dass das Ganze mitbekommt, kann aber nicht offen gegen den Täter aussagen, weil sie selbst Probleme befürchtet.

Kampf gegen Unterdrückung und Missbrauch - der Festivalfilm "Angels wear white"

Immer schärfer werdende Zensur

Die beiden jungen Protagonistinnen geraten in eine Spirale aus Gewalt, Misstrauen und vor allem Ungerechtigkeiten. "Frauen und Mädchen müssen sich auf eine bestimmte Art und Weise verhalten, dieses Bewusstsein herrscht in der chinesischen Gesellschaft immer noch vor", erklärt Regisseurin Vivian Qu. "Frauen haben mit viel größeren Hürden zu kämpfen als Männer. Deswegen erleben viele dieser Missbrauchsopfer Ungerechtigkeit. Einfach, weil viele glauben: Ach, die Betroffenen sind doch selber schuld."

Vivian Qu gilt als eine der wenigen kommerziell erfolgreichen Filmemacherinnen aus Festlandchina. Die immer schärfer werdende Zensur und der allumfassende Machtanspruch der Pekinger Staats- und Parteiführung lässt für Künstler wie sie nur wenig Spielraum. Trotzdem, sagt sie, versuche sie, mit Filmen wie "Angels wear white" politisch-gesellschaftliche Debatten anzustoßen. Man müsse nur immer den richtigen Weg finden, sich politisch zu äußern, sagt die Pekinger Regisseurin. Und die rote Linie, die das abgrenzt, was man nicht sagen darf in China, müsse man eben versuchen, zu verschieben.

Ehrengast beim Filmfestival in Hongkong - die deutsche Regielegende Werner Herzog (Archivbild)

Werner Herzog ist Ehrengast

Anders als in vergangenen Jahren stehen innerchinesische Probleme, die sich mit Zensur, mit der Taiwan-Frage oder dem Status von Hongkong beschäftigen, dieses Jahr nicht besonders im Fokus. Stattdessen widmet sich das Hongkonger Filmfestival auch dem dänischen Kino, der polnischen Unabhängigkeit vor 100 Jahren und dem Werk von Werner Herzog. Der 75-jährige Filmemacher ist Ehrengast des 42. Hongkonger Filmfestivals. Der gebürtige Münchener wird mit einer Retrospektive geehrt. Zu sehen ist unter anderem Herzogs neuester Film "Into the Inferno", eine für Netflix produzierte Dokumentation, in der sich der Herzog wieder einmal mit den Naturgewalten beschäftigt: mit Vulkanen.

In China ist der ansonsten sehr weitgereiste Herzog zum ersten Mal. In Hongkong, Shanghai und Peking will er sich unter anderem mit jungen Filmschaffenden treffen. Außerdem mit Fans. Und von denen gibt es viele, das weiß Herzog aus den vielen Mails, die er aus China bekommt. "Zum großen Teil sind es ganz junge Leute, 15-Jährige, die heute übers Internet plötzlich Zugang zu Filmen von mir haben und auf einmal neugierig sind. Mehr noch aus Hongkong und Taiwan, als aus Festland-China. Ich dachte, ich muss hier mit meinen Filmen mal auftauchen", freut sich Herzog.

Zwischen Feminismus und Zensur: Hong Kong Filmfestival

Steffen Wurzel, ARD Shanghai

