100 Jahre Heinrich Böll Visionär statt verstaubt

Einst Bestseller, heute kaum noch gelesen - so ergeht es vielen Werken von Literaturnobelpreisträger Heinrich Böll. Dabei sind viele seiner Themen wie Drohnenkrieg, Überwachungsstaat und Hatespeech gerade heute top aktuell.

Von Jan Ehlert, NDR

Selbst der Ständige Sekretär der schwedischen Nobelpreisakademie, Karl Ragnar Gierow, fand in seiner Lobrede auf den Preisträger des Jahres 1972 eher zurückhaltende Worte. Endlos sei die Zahl der überflüssigen Details bei Heinrich Böll und seine Komik könne oft zu einer Kraftprobe an Ausdauer werden, so Gierow: "Wer vom Ertrinken bedroht ist, übt nicht Kunstschwimmen." Bölls großes Verdienst sei es vielmehr, nach dem Zweiten Weltkrieg der deutschen Literatur überhaupt wieder eine Stimme verliehen zu haben.

Was hier als Lob gedacht war, wandelte sich in den folgenden Jahrzehnten zur Kritik: Bölls Werke seien fest im Nachkriegsdeutschland verhaftet, sie hätten uns heute nichts mehr zu sagen - so ein häufig ausgesprochener, noch häufiger wohl gedachter Vorwurf, der dazu führte, dass Bölls Romane schon wenige Jahre nach seinem Tod im Jahr 1985 aus den Lehrplänen und Leselisten verschwanden.

Drohnenkrieg und Überwachungsstaat

Aber Böll hatte viel mehr im Blick, wenn er über die deutsche Gesellschaft sprach. Einiges davon klingt heute sogar visionär: "Gewiss war es doch möglich, ferngesteuerte mechanische Vögel zu entwickeln, die, mit hochexplosivem Stoff gefüllt, plötzlich in den Waagerechtflug übergingen, in ein geöffnetes Fenster flogen, Unheil in ihrer künstlichen Brust, im künstlichen Bauch", so findet man es in Bölls Roman "Fürsorgliche Belagerung", geschrieben unter den Eindrücken des RAF-Terrors.

Böll nimmt hier nicht nur den Drohnenkrieg vorweg, sondern beschreibt auch beängstigend genau die Folgen eines Überwachungsstaates, in dem - aus Gründen der Sicherheit - die Freiheitsrechte immer weiter eingeschränkt werden. Aus dem Verleger Fritz Tolm, der eigentlich beschützt werden soll, wird schließlich selbst ein Überwachter, den die Sicherheitskräfte ausspionieren.

Heinrich Böll wurde vor 100 Jahren - am 21. Dezember 1917 - in Köln geboren. Er stammte aus einfachen Verhältnissen und war von 1939 bis 1945 Soldat der Wehrmacht und wurde mehrfach verwundet. 1945 kehrte er in seine zerstörte Heimatstadt zurück und begann bald als Schriftsteller zu arbeiten. In den folgenden Jahrzehnten gewann er großen politischen Einfluss. Selbst Katholik, setzte er sich stets kritisch mit seiner Kirche auseinander.

Katharina Blums Fall als Vorgeschmack auf Hatespeech

Das Buch war damals ein Reinfall, "katastrophal missglückt", so das Urteil der Kritiker. Vielleicht war es einfach nur seiner Zeit voraus. Auch Bölls wohl bekanntestes Werk "Die verlorene Ehre der Katharina Blum" liest man heute mit ganz anderen Augen. Am Beispiel der jungen Wirtschafterin Katharina zeigt Böll in diesem Roman, wie eine Medienkampagne, in der ein Verdacht als Fakt verkauft wird, ein Leben zerstören kann. Die zahlreichen hasserfüllten Anrufe und Zuschriften, die Katharina Blum erhält, sind ein böser Vorgeschmack der Hatespeech-Wellen in den heutigen sozialen Netzwerken. Der Untertitel des Romans, "Wie Gewalt entstehen und wohin sie führen kann", bringt es auf den Punkt: Diese Frage ist aktueller denn je.

So lassen sich viele weitere Beispiele finden, die zeigen, wie modern die Fragen sind, denen Heinrich Böll sich widmet. "Und sagte kein einziges Wort", der Roman, mit dem Böll der Durchbruch gelang, schildert nicht nur die Enge des Nachkriegsdeutschlands, sondern die soziale Spaltung der Gesellschaft, in der die Reichen immer reicher werden, während Fred und Käte Bogner ums Überleben kämpfen. Die Folgen von Armut - Scham, Selbsthass, Verzweiflung - sind selten berührender beschrieben worden.

Böll, der Humanist

Dass diese Texte noch heute so glaubhaft wirken, ist nicht nur dem Autor, sondern auch der Person Heinrich Böll zu verdanken. Humanismus und Nächstenliebe waren für ihn nicht nur literarische Stilmittel, er hat sie gelebt - auch, wenn er sich selbst damit scharfer Kritik aussetzte.

Gemeinsam mit seiner Frau Annemarie schmuggelte er die tschechische Pianistin Jaroslava Mandlová im Kofferraum seines Autos aus der besetzten Tschechoslowakei. Den russischen Schriftsteller Alexander Solschenizyn nahm er nach dessen Flucht persönlich bei sich auf - und selbst für die Terroristen der Roten Armee Fraktion ergriff er Partei: Auch für diese müssten die Regeln des Rechtsstaats gelten, forderte er. Obwohl er sich von den Anschlägen der RAF stets klar distanzierte, galt er als deren Verbündeter - nach der Entführung von Hanns-Martin Schleyer wurde auch sein Haus von einer Sondereinheit der Polizei durchsucht.

"Menschenleben retten, wo man sie retten kann"

Für den tief gläubigen Böll war dabei weniger seine politische Meinung ausschlaggebend, sondern sein Verständnis von Nächstenliebe: "Ich bin der Meinung, dass man Menschenleben retten soll, wo man sie retten kann", sagte er. Selbst den Massenmörder Adolf Eichmann würde er aus dem Wasser ziehen und vor dem Ertrinken retten. Diese Sicht wurde Böll von seinen Kritikern als Naivität ausgelegt, als "Gutmensch" wurde er geschmäht - und dennoch hielt er an seiner Haltung fest, gegen Ende seines Lebens immer verbitterter, aber nicht weniger überzeugt.

Nach seinem Tod widmete ihm die Theologin Dorothee Sölle ein Gedicht, das diese Haltung zusammenfasste: "Wer erinnert uns jetzt an diese Art Feindesliebe, die du Höflichkeit nanntest? Wer verspricht uns nicht den Sieg unter einem Himmel der immer schöner schimmernden Kampfflugzeuge, aber wenigstens Tränen? Wer stärkt uns mit Waffenlosigkeit?" Ein Plädoyer für die Menschlichkeit - das zieht sich durch Bölls Leben wie durch sein Werk. Nicht der schlechteste Grund, seine Romane auch heute noch zu lesen.