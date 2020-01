Krimifreunde kannten ihn als grantelnden Kriminalhauptkommissar Korbinian Hofer aus der TV-Serie "Rosenheim Cops": Der Schauspieler Joseph Hannesschläger ist tot. Der 57-Jährige erlag einem Krebsleiden.

Wenn der Vorabend anbrach, trat Joseph Hannesschläger seinen Dienst an. Als Kriminalhauptkommissar Korbinian Hofer legte Hannesschläger in der ZDF-Serie "Rosenheim Cops" in mehr als 400 Folgen Straftätern aller Art zuverlässig das Handwerk. Nun erlag er im Alter von 57 Jahren einem Krebsleiden, wie seine Agentur bestätigte.

Nach Angaben auf seiner Homepage spielte der gelernte Koch im Laufe seiner Karriere in mehr als 45 Theaterstücken und rund 40 Kino- und Fernsehproduktionen mit. Er trat auch als Kabarettist auf und hatte mit "Discotrain" auch seine eigene Band. Seine wichtigste Rolle aber war die des schwergewichtigen Kommissars, in der er 17 Jahre lang zu sehen war.

Im Herbst 2019 hatte er seine unheilbare Krankheit öffentlich gemacht und bekanntgegeben, dass er nicht mehr in der Serie mitspielen kann.