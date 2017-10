Die kanadische Schriftstellerin Margaret Atwood hat den diesjährigen Friedenspreis des Deutschen Buchhandels erhalten. Bislang wurden erst zehn Frauen mit dem Preis ausgezeichnet. In ihren Romanen warnt sie vor gefährlichen, gesellschaftlichen Entwicklungen.

Die kanadische Schriftstellerin Margaret Atwood hat am Sonntag in der Frankfurter Paulskirche den renommierten Friedenspreis des Deutschen Buchhandels entgegengenommen. Die Auszeichnung ist mit 25.000 Euro dotiert und wird zum Abschluss der Frankfurter Buchmesse vergeben.

Die Auszeichnung gibt es seit 1950. Atwood ist erst die zehnte Frau, die den Preis bekommt. Die 77-Jährige wurde für "Humanität, Gerechtigkeitsstreben und Toleranz" in ihrem umfangreichen Schaffen geehrt. In ihren Romanen und Sachbüchern habe Atwood immer wieder politisches Gespür und Hellhörigkeit für gefährliche unterschwellige Entwicklungen und Strömungen gezeigt, begründete der Börsenverein des Deutschen Buchhandels die Vergabe.

Normalität, die ins Unmenschliche kippt

"Als eine der bedeutendsten Erzählerinnen unserer Zeit stellt sie die sich wandelnden Denk- und Verhaltensweisen ins Zentrum ihres Schaffens und lotet sie in ihren utopischen wie dystopischen Werken furchtlos aus", so der Börsenverein. Sie demonstriere auch, wie leicht vermeintliche Normalität ins Unmenschliche kippen kann.

Friedenspreis des Buchhandels 2000 Assia Djebar (algerische Schriftstellerin)

2001 Jürgen Habermas (deutscher Philosoph und Soziologe)

2002 Chinua Achebe (nigerianischer Schriftsteller, gestorben 2013)

2003 Susan Sontag (US-amerikanische Schriftstellerin, gestorben 2004)

2004 Péter Esterházy (ungarischer Schriftsteller)

2005 Orhan Pamuk (türkischer Schriftsteller)

2006 Wolf Lepenies (deutscher Soziologe)

2007 Saul Friedländer (israelischer Historiker und Autor)

2008 Anselm Kiefer (deutscher Maler und Bildhauer)

2009 Claudio Magris (italienischer Schriftsteller)

2010 David Grossman (israelischer Schriftsteller)

2011 Boualem Sansal (algerischer Schriftsteller)

2012 Liao Yiwu (chinesischer Schriftsteller)

2013 Swetlana Alexijewitsch (weißrussische Schriftstellerin)

2014 Jaron Lanier (US-Digitalpionier und Schriftsteller)

2015 Navid Kermani (deutscher Schriftsteller und Orientalist)

2016 Carolin Emcke (deutsche Publizistin)

"Dramaturgisches Genie mit Röntgenblick"

Die Laudatio hielt die aus Österreich stammende Berliner Autorin Eva Menasse. Sie bezeichnete Atwood als "dramaturgisches Genie mit Röntgenblick und der Präzision einer Messerwerferin." Atwoods Erzählungen seien "realistisch, wahrhaftig, und immer ein wenig beispielhaft". Ihr Werk zeige besonders gut, "wie Literatur sein muss, um auch eine politische Wirkung zu entfalten."

Die in den Wäldern Quebecs aufgewachsene Tochter eines Biologen sei eine Geschichtenerzählerin, die ihr Sensorium für die menschliche Natur und ihren politischen Verstand "als das Grundwasser nutzt, von dem sie diese Geschichten nährt".

"Mahnerin für Frieden und Freiheit"

Börsenvereinsvorsteher Heinrich Riethmüller würdigte Atwood als "Mahnerin für Frieden und Freiheit". Mit ihren Romanen öffne die Autorin uns die Augen dafür, "wie düster eine Welt aussehen kann, wenn wir unseren Verpflichtungen für ein friedliches Zusammenleben nicht nachkommen".

Die am 18. November 1939 in Ottawa geborene Atwood studierte in Toronto und Cambridge/Massachusetts Englisch und Literatur. Erste Gedichte veröffentlichte sie in den frühen 1960er-Jahren, seit 1964 arbeitete sie als Literaturwissenschaftlerin an verschiedenen Universitäten. Neben Lyrik, Kurzgeschichten, Theaterstücken, Essays und Kinderbüchern veröffentlichte sie mehrere Romane - darunter 1985 "Der Report der Magd". Eine auf dem Roman basierende TV-Serie bekam in den USA dieses Jahr mehrere Emmys und ist nun auch in Deutschland erschienen.

Mehr zu diesem Thema: Weltatlas | Deutschland