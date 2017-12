Friedensnobelpreis ICAN für Kampf gegen Atomwaffen geehrt

Die Internationale Kampagne zur Abschaffung von Atomwaffen ICAN ist in Oslo mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet worden. ICAN-Direktorin Beatrice Fihn und die Hiroshima-Überlebende Setsuko Thurlow nahmen den Preis bei einer feierlichen Zeremonie entgegen.

Die Internationale Kampagne für die Abschaffung von Atomwaffen (ICAN) hat in Oslo den Friedensnobelpreis 2017 entgegengenommen. ICAN wurde für ihren bahnbrechenden Einsatz für ein vertragliches Atomwaffenverbot geehrt. Den Preis nahm Geschäftsführerin Beatrice Fihn zusammen mit der 85-jährigen Überlebenden des US-Atombombenangriffs auf Hiroshima, Setsuko Thurlow, entgegen.

"ICANs wichtigste Botschaft ist, dass die Welt niemals sicher sein kann, so lange wir Atomwaffen haben", sagte Jurorin Berit Reiss-Andersen bei der Preisverleihung im Osloer Rathaus. Das Atomwaffenverbot habe mächtige Gegner, sei aber heute wichtiger denn je. ICAN diene den Interessen der Menschheit.

Die Anti-Atomwaffen-Kampagne hatte maßgeblich am UN-Vertrag zum Verbot von Atomwaffen mitgewirkt, der im Juli unterzeichnet wurde und von mehr als 120 Staaten unterstützt wird. Die vermutlich neun Atommächte sowie fast alle NATO-Staaten - auch Deutschland - tragen ihn allerdings nicht mit. Das Netzwerk mit Hauptsitz in Genf umfasst 468 Organisationen in rund 100 Ländern.

Botschafter bleiben aus Protest fern

Die Verleihung hatte bereits im Vorfeld für Verstimmung gesorgt. Die westlichen Atommächte USA, Großbritannien und Frankreich kündigten an, zur Nobelpreisverleihung keine Botschafter, sondern weniger hochrangige Repräsentanten zu schicken. Für die Absage gibt es laut Nobelpreiskomitee politische Gründe. Die französische Botschaft sagte norwegischen Medien, man wolle so seine Vorbehalte in Bezug auf das Atomwaffenverbot deutlich machen.

Weitere Nobelpreise werden in Stockholm überreicht

Am Nachmittag überreicht König Carl XVI. Gustaf in der schwedischen Hauptstadt Stockholm die Nobelpreise in den Kategorien Medizin, Physik, Chemie, Wirtschaftswissenschaft und Literatur. Dort findet am Abend auch das große Nobel-Bankett in Anwesenheit des Königspaares mit mehr als 1300 geladenen Gästen statt.

Den Literaturnobelpreis nimmt der britische Schriftsteller Kazuo Ishiguro entgegen. Er wird für seine Romane von starker emotionaler Kraft geehrt, mit denen er nach Ansicht der Jury "den Abgrund unserer vermeintlichen Verbundenheit mit der Welt" offenlegt.

Der Preis in Chemie geht an den Schweizer Jacques Dubochet, den Deutsch-Amerikaner Joachim Frank und den Briten Richard Henderson für die Entwicklung der Kryo-Elektronenmikroskopie.

In der Kategorie Physik werden die US-Amerikaner Rainer Weiss, Barry Barish und Kip Thorne für den Nachweis der Gravitationswellen ausgezeichnet.

Für die Erforschung der Inneren Uhr bekommen die US-Amerikaner Jeffrey Hall, Michael Rosbash und Michael Young den Medizin-Nobelpreis.

Den Preis für Wirtschaftswissenschaften, der eigentlich nicht zu den offiziellen Nobelpreisen gehört, nimmt der US-Amerikaner Richard Thaler für seine Beiträge zur Verhaltensökonomie entgegen.

Die Preise werden traditionell am Todestag des Stifters Alfred Nobel (1833-1896) verliehen. Sie sind jeweils mit neun Millionen schwedischen Kronen - rund 900.000 Euro - dotiert.

Auch Ärger in Stockholm

In Stockholm steht die mit der Vergabe des Literaturpreises betraute "Schwedische Akademie" massiv unter Druck. Gegen einen Mann aus dem Umfeld des Gremiums sind im Zuge der "MeeToo"-Affäre Vorwürfe wegen sexueller Übergriffe erhoben worden. Dazu soll er in der Vergangenheit Namen von Preisträgern vor deren Veröffentlichung verraten haben. Der diesjährige Literatur-Preisträger Ishiguro erklärte, weder die Akademie, noch der Preis, seien dadurch beschädigt.

Mit Informationen von Carsten Schmiester, ARD-Studio Stockholm