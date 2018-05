Israel hat den Eurovision Song Contest in Lissabon gewonnen. Kandidat Michael Schulte belegt für Deutschland Platz vier.

Die israelische Sängerin Netta bekam für ihr Lied "Toy" die meisten Punkte und holte damit den vierten Sieg für ihr Land in der Geschichte des ESC.

Deutschlands Kandidat Michael Schulte landete unter den 26 Finalisten auf Platz vier. Er beendete mit seiner Ballade "You Let Me Walk Alone" die Misserfolgsserie der vergangenen drei Jahre, in denen Deutschland immer ganz hinten landete.

Deutschlands Kandidat Michael Schulte freute sich über Platz vier.

Emotionaler Auftritt von Vorjahressieger Sobral

Einen emotionalen Moment bescherte dem Abend der Auftritt des Vorjahressiegers Salvador Sobral, der im vorigen Jahr gewonnen hatte. Der 28-Jährige hatte im Dezember vergangenen Jahres eine Herztransplantation erhalten und war seitdem nur mehr selten aufgetreten.

Beim diesjährigen ESC stand er wieder auf der Bühne, um sein Lied "Amar pelos dois" im Duett mit dem brasilianischen Sänger Caetano Veloso zu singen.