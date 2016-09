Zwar hat sich erneut das Fantasy-Epos "Game of Thrones" durchgesetzt, aber den großen Abräumer gab es bei der diesjährigen Emmy-Verleihung nicht. Stattdessen spiegelten die Fernseh-Oscars die große Vielfalt der Serienlandschaft wider.

Von Katharina Wilhelm, ARD-Studio Los Angeles

Das Beste, was das US-Fernsehen zu bieten hat, konnte man sich am Sonntagabend oder besser gesagt am frühen Morgen anschauen, denn da wurden in Los Angeles die Emmys verliehen - die Oscars des Fernsehens. Großer Gewinner des Abends war die Fantasy-Serie "Game of Thrones", die unter anderem zur besten Dramaserie gekürt wurde.

"Heute Abend feiern wir die Shows, die wir gar nicht schaffen alle anzuschauen", so eröffnete Moderator Jimmy Kimmel die Verleihung der Awards. Und es stimmt schon: So vielfältige und spannende Serien, so scheint es, gab es schon lange nicht mehr in der US-amerikanischen Fernsehlandschaft.

Die Fantasy-Serie "Game of Thrones" räumt weiterhin die Preise ab: Bei der Gala zur Verleihung des US-Fernsehpreises Emmy, der als wichtigste Branchenauszeichnung der Welt gilt, gewann die TV-Serie in Los Angeles gleich zwölf Auszeichnungen. Mit den Preisen aus früheren Jahren kommt "Game of Thrones" damit auf insgesamt 38 Emmys - mehr als jede andere Fernsehserie in der fast 70-jährigen Emmy-Geschichte.

Transgender-Serien setzt sich durch

Zu den Gewinnern des Abends gehörte dementsprechend auch thematisch die Vielfalt. Unter anderem wurde die Show "Transparent" ausgezeichnet, die sich um einen von Jeffrey Tambor gespielten älteren Familienvater dreht, der vom Mann zur Frau wird. "Er sei nicht traurig, wenn er der letzte nicht-transsexuelle Darsteller wäre, der eine transsexuelle Frau verkörpere", sagte Tambor, als er seinen Preis als bester Hauptdarsteller in der Kategorie "Comedy" bekam und plädierte dafür, transsexuellen Menschen noch mehr Chancen in Hollywood einzuräumen.

Die Serie "Transparent" ist eine von zahlreichen Serien, die nicht im traditionellen TV laufen, sondern bei Streamingdiensten wie Netflix oder in diesem Fall: Amazon Instant Video. Kein Wunder, dass die Erfinderin der Show, Jill Soloway, auch Amazon Chef Jeff Bezos überschwänglich dankte und den Wandel innerhalb der Fernsehbranche sogar als Revolution feierte.

Zu den großen Gewinnern des Abends zählte außerdem die Mini-Serie "American Crime Story. The People vs. O.J. Simpson" des TV-Senders FX, in der es um den Mordprozess des ehemaligen Footballstars O.J. Simpson geht. Die Serie erzählt nicht nur den spektakulären Prozess nach, sondern trifft wohl auch einen Nerv, denn es geht um Polizeigewalt und Rassismus. Ein brandaktuelles Thema, auch 20 Jahre nach O.J. Simpsons Prozess. Neben dem Preis als beste Miniserie gewann sie auch drei Darstellerpreise.

Emmy macht's besser als Oscar

In Punkto Nominierung waren bei den Emmys dieses Mal so viele nicht-weiße Darsteller nominiert wie nie zuvor. Bevor sich die Hollywood-Elite aber für so viel Mut und Vielfalt zu sehr selbst beweihräuchern konnte, holte Moderator Kimmel sie wieder auf den Boden der Tatsachen zurück: "Das einzige, was wir in Hollywood höher schätzen als ethnische Vielfalt: uns für ethnische Vielfalt auf die Schulter zu klopfen." Und er nutzte die Gelegenheit, auch den Präsidentschaftskandidaten Donald Trump zu kritisieren, der seine medialen Anfänge in der Show "The Apprentice" begonnen hat. "Wir müssen keine Reality-Show mehr sehen, wir leben in einer", befand Kimmel.

Den emotionalsten Moment des Abends lieferte wohl Julia Louis-Dreyfuss, die in ihrer Dankesrede als beste Darstellerin in einer Comedy-Serie ihrem verstorbenen Vater dankte. Dreyfus gewannt zum fünften Mal in Folge. Umso mehr überraschten die Gewinner der Kategorie "Beste Hauptdarsteller in einer Dramaserie": Rami Malek in der Hacker-Serie "Mr. Robot" und Tatiana Malsani für "Orphan Black", in der sie als Klon gleich sechs verschiedene Charaktere spielt.

"Game of Thrones" erneut ausgezeichnet

Ebenfalls zu den großen Gewinnern gehörte der Favorit "Game of Thrones". Das Fantasy-Epos konnte sich schon zum zweiten Mal in Folge in der Königskategorie "Beste Serie im Bereich Drama" durchsetzen und bekam auch Emmys fürs bestes Drehbuch und die beste Regie. Die Serie hat im Laufe der Jahre 38 Emmys gewonnen und damit einen neuen Rekord aufgestellt.

News-Emmy-Nominierung für ARD-Korrespondent Philipp Abresch, der Leiter des ARD-Studios in Singapur, ist mit seiner Reportage "Vietnam - Long Thanh will lachen" für einen Preis bei den International Emmy News Awards nominiert. In seinem Film begleitet Abresch den Jungen Long Thanh - ein spätes Opfer des Agent-Orange-Einsatzes im Vietnamkrieg. Die Gewinner werden am 21. September in New York bekannt gegeben. (Hier geht's zum Film)

Emmy Awards 2016

K. Wilhelm, ARD Los Angeles

