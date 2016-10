Mit ihren Berichten und Büchern macht Carolin Emcke deutlich, dass es "einen Zusammenhang zwischen Gewalt und Sprache und Gewalt und Sprachlosigkeit gibt". Die Chronistin einer "Welt in Aufruhr" wurde am Vormittag mit den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels geehrt.

Bei einem Festakt in der Frankfurter Paulskirche ist Carolin Emcke mit dem Friedenspreis des Deutschen Buchhandels ausgezeichnet worden. "Sie schreibt das auf, was andere ihr erzählen und was sie selbst dabei empfindet, nämlich oft Angst, Wut und Hilflosigkeit", sagte der Vorsteher des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels, Heinrich Riethmüller. Emcke sei eine nüchterne Chronistin einer "Welt in Aufruhr". Die Publizistin und Philosophin mache klar, "dass es einen Zusammenhang zwischen Gewalt und Sprache und Gewalt und Sprachlosigkeit gibt".

In ihrer Dankesrede warb Emcke für ein Eintreten jedes Bürgers für die Menschenrechte und die Freiheit, die die Grundlage für die Umsetzung vielfältiger Lebensentwürfe sei. "Freiheit ist nichts, das man besitzt, sondern etwas, das man tut", sagte sie. Emcke appellierte an jeden, sich in die Welt einzuschalten. "Wir dürfen uns nicht wehrlos und sprachlos machen lassen", sagte sie. Entschieden wandte sie sich gegen Hass und Ausgrenzung. Jeder einzelne sei dafür zuständig, sich gegen die alltäglichen Formen des Missachtung und Demütigung zu wenden.

Carolin Emcke nimmt Friedenspreis des Deutschen Buchhandels entgegen

tagesschau 12:00 Uhr, 23.10.2016







Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Mittel (WebM) Groß (h264) Groß (WebM) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-225097~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Einsatz für Dialog und Vielfalt

Emcke erhält die mit 25.000 Euro dotierte Auszeichnung für ihren Beitrag zum gesellschaftlichen Dialog und zum Frieden. Die renommierte Journalistin und promovierte Philosophin wendet sich unter anderem in ihrem neuen Buch "Gegen den Hass" gegen den nationalistischen und religiösen Fanatismus und setzt dagegen die Kultur der Vielfalt. Einen Namen machte sich Emcke bereits früh als Journaistin mit ihren Berichten aus Kriegs- und Krisengebieten.

Für Emcke gehört soziales Engagement untrennbar zu ihrem Leben. Genau dafür hat ihr der Stiftungsrat den Preis zugesprochen. "Das Werk von Carolin Emcke wird somit Vorbild für gesellschaftliches Handeln in einer Zeit, in der politische, religiöse und kulturelle Konflikte den Dialog oft nicht mehr zulassen", heißt es in der Begründung.

Der Friedenspreis des Deutschen Buchhandels ist der bedeutendste Kulturpreis der Bundesrepublik Deutschland. Er wird seit 1950 vergeben und ist mit 25.000 Euro dotiert.

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 23. Oktober 2016 um 12:00 Uhr.