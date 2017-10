Frankfurter Buchmesse Viele Partys, kaum neue Trends

Kanzlerin Merkel und Frankreichs Staatspräsident Macron eröffnen am Nachmittag die Frankfurter Buchmesse. Frankreich ist in diesem Jahr Ehrengast. Auch die Superstars der Branche kommen in die Stadt.

Von Alex Jakubowski, HR

Prominente Autoren sind wie jedes Jahr Teil des Messekonzeptes. Doch anders als früher suchen Besucher die großen Trends oder Themen in diesem Jahr vergeblich. Wenn es sonst das E-Book oder die Self-publishing-Welle waren, die auf der Messe für Furore sorgten, so sind es in diesem Jahr Stars, Ausstellungen und Partys, mit denen die Messe lockt.

Emmanuel Macron macht den Anfang. Gemeinsam mit Bundeskanzlerin Angela Merkel setzt der französische Präsident ein Zeichen für Europa und für einen grenzüberschreitenden Kulturaustausch, der Verständnis weckt für den Nachbarn.

"Frankfurt auf französisch"

Insgesamt kommen 180 französischsprachige Autoren nach Frankfurt und sie werden auf 300 Veranstaltungen über ihre Bücher sprechen oder aus ihnen lesen. "Francfort en français / Frankfurt auf französisch", heißt das Programm, mit dem sich das Gastland präsentiert - auch außerhalb der Messehallen.

So ankert etwa das Hausboot "L'Ange Gabriel" in Frankfurt. Dort laden französische Autorinnen und Autoren zu Aperitif-Lesungen und literarischen Begegnungen ein. Natürlich sind unter den französischen Autoren auch Stars. Michel Houellebecq, Emmanuel Carrère, Yasmina Reza oder Philippe Djian werden in Frankfurt sein.

Herzstück der französischen Präsentation ist natürlich der alljährliche Pavillon des Gastlandes. Die Halle wird zu einer riesigen Bibliothek ausgebaut in der sich 30.000 Bücher finden werden. Auf 2500 Quadratmetern wird es außerdem eine Bühne, kleinere Event-Ecken und Ausstellungsareale geben, wo etwa die Schau "Der Comic als französische Ausdrucksform heute" gezeigt wird.

Bunt illuminiert ist der Römerberg in Frankfurt am Main. Die Illumination ist ein Geschenk von Frankfurts Partnerstatt Lyon anlässlich der Buchmesse.

Die Buchmesse - auch was für Comiczeichner

Nicht nur deshalb kommt gemessen an früheren Jahren auch eine große Zahl an Comiczeichnern und -autoren nach Frankfurt. Die neuen "Asterix"-Macher Didier Conrad und Jean-Yves Ferri sind dabei, genauso wie Jean Claude Mézières, der Zeichner von "Valerian und Veronique", einer Reihe die als Vorlage diente zum jüngsten Film von Luc Besson. Über die ganze Stadt verteilt gibt es Ausstellungen zum Thema Comic und am Buchmessen-Freitag lockt die große Comicparty.

Doch auch aus anderen Ländern sind natürlich viele Autoren dabei, die alle Bereiche des gedruckten Buches abdecken. Cecelia Ahern, Eva Demski, Sebastian Fitzek oder Axel Hacke sind darunter. Auch Musiker wie Brian May von der Band Queen oder Udo Lindenberg stellen Bücher vor, genauso wie die Politiker Gregor Gysi, Olaf Scholz oder Volker Bouffier.

Alleine auf der ARD-Bühne werden rund 80 Autoren ihre Werke im Dialog präsentieren darunter der Gewinner des Deutschen Buchpreises, der schon am Vorabend der Eröffnung gekürt wird.

Preise und Feste

Natürlich werden auch viele Preise vergeben: Der "Deutsche Kinder- und Jugendliteraturpreis" und der "Deutsche Cartoon-Preis" winken am Freitag. Beim "The Beauty and the book-Award" können die Besucher selbst noch am Samstag über das schönste Buchcover abstimmen. Am Sonntag findet auf dem Messegelände die 11. Deutsche Cosplay-Meisterschaft statt, auf der gekürt wird, wer seinen Lieblingscomiccharakter am besten darstellt.

Ein weiterer Höhepunkt ist ebenfalls am Sonntag dann die Verleihung des "Friedenspreises des deutschen Buchhandels". Margaret Atwood bekommt ihn in einer feierlichen Veranstaltung am Sonntag in der Frankfurter Paulskirche überreicht. In der Begründung heißt es: "Die kanadische Schriftstellerin, Essayistin und Dichterin zeigt in ihren Romanen und Sachbüchern immer wieder ihr politisches Gespür und ihre Hellhörigkeit für gefährliche unterschwellige Entwicklungen und Strömungen."

Parallel zum Messegeschehen wird in der ganzen Stadt ein großes Lese-Fest gefeiert. In der Reihe "Open Books" werden 189 Autorinnen bei 122 Veranstaltungen über die gesamte Stadt verteilt auftreten und über ihre Neuerscheinungen aus Frankreich und anderswo diskutieren.

Mit dem "Bookfest" will die Messe die Besucher ebenfalls in die Stadt locken. Als offene Plattform für Inszenierungen rund um Literatur gedacht sollen Verlage, Autoren und Gäste auch abseits des Messegeländes zusammengeführt werden.

Verstärkte Sicherheitskontrollen

Aus Sicherheitsgründen verschärft die Buchmesse die Kontrollen direkt auf dem Messegelände. Taschenmesser sind nicht mehr erlaubt und auch nach Reizgas wird verstärkt gesucht. Und auch bei den Eintrittspreisen gibt es eine Änderung. Wer im vergangenen Jahr noch 28 Euro für ein Wochenendticket bezahlt hat, muss dieses Mal 30 Euro bezahlen. Eine Tageskarte kostet weiterhin 19 Euro.

Die ermäßigte Tageskarte für Schüler, Studenten, Azubis oder Rentner kostet mit 14 Euro einen Euro mehr als vergangenes Jahr. Aber dafür gibt es auf der Messe nicht nur Bücher, sondern auch Autoren - und zwar zum Anfassen.