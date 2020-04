Allein von seinem gefühlvollen Hit "Ain’t No Sunshine" gibt es 350 Coverversionen. Und sein "Lean on Me" bleibt unvergessen. Die Soul-Legende Bill Withers ist tot. Der Sänger starb im Alter von 81 Jahren.

Von Marcus Schuler, ARD-Studio Los Angeles

Der erste große Erfolg von Bill Withers im Jahr 1971 war so gar nicht geplant. "Ain't no Sunshine" war nämlich nur die B-Seite auf seinem ersten Album “Just as I am”, erzählt der dreifache Grammy-Gewinner dem Radiosender NPR.



Sein Bruder war sein großes Vorbild

Withers wird 1938 als jüngstes von sechs Kindern in dem kleinen Örtchen Slab Fork in West Virginia geboren. Die Familie ist arm, Verwandte und Geschwister schuften im Kohlebergwerk. Der Ort sei mehr ein Zelt-Lager als ein richtiges Dorf gewesen, erinnert sich Withers.

"Lean on me" in der Coronakrise aktuell

Einer seiner größten Hits ist "Lean On Me" - ein Song, der in Coronazeiten zum Hit für Krankenschwestern und Ärtzinnen wurde. Withers verbindet mit "Lean On Me" vor allem Erinnerungen an seine Kindheit.



"Mein älterer Bruder war mein Vorbild. Er wurde im Bergwerk von einer Lore verletzt. Er konnte nicht mehr unter Tage arbeiten. Seitdem war er der glücklichste Mensch, den ich je gesehen habe. Das wollte ich auch."

Withers ist das erste Familienmitglied, das nicht im Bergwerk arbeiten muss. Erst geht er zur Marine, danach baut er in Kalifornien Flugzeugteile zusammen. In seiner Freizeit lernt er Gitarre und Klavier spielen. Er fängt an, Songs zu schreiben.

Arbeit gemeinsam mit berühmten Musikern

1970 unterschreibt er beim Plattenlabel Sussex Records in Los Angeles. Dort kann er mit berühmten Musikern wie Booker T. Jones und den Mitgliedern von Crosby, Stills & Nash zusammenarbeiten. Die Arbeit am ersten Album ist anstrengend und nervenaufreibend. Graham Nash muntert ihn auf: Er wisse gar nicht, wie gut er sei.

Er begeistere mit seiner gefühlvollen Stimme: Bill Withers.

Acht Alben, viele Hits, drei Grammys

Acht Alben hat Withers bis 1985 veröffentlicht, darunter sind viele Hits. Er wird mit drei Grammys ausgezeichnet. Allein von “Ain’t no Sunshine” gibt es mehr als 350 Cover-Versionen. Stars wie Barbara Streisand, Etta James, Michael Jackson, Tom Jones oder Liza Minnelli covern seine Songs.

Withers hinterlässt seine Frau Marcia und zwei Kinder.