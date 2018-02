Die Berlinale-Jury hat entschieden: Der Goldene Bär geht an "Touch Me Not" von der rumänischen Regisseurin Pintilie - ein kontroverser Beitrag über das Zusammenleben verschiedener Paare.

Unter 19 Wettbewerbsfilmen, darunter vier deutschen, hat sich die Berlinale-Jury für einen Film entschieden, der schon bei der Pressevorführung für gemischte Reaktionen gesorgt hatte: "Touch Me Not" von Adina Pintilie ist ein persönliches Forschungsprojekt zum Thema Intimität. Bei der Entdeckungsreise durch die Gefühlswelten der Protagonisten verschwimmen die Grenzen zwischen Fiktion und Realität.

Der Vorsitzende der Berlinale-Jury, Tom Tykwer, erklärte während der Preisverleihung im Berlinale-Palast, dass sich das Gremium bei seiner Entscheidung auch davon habe leiten lassen, was Kino künftig noch leisten könne. Bei der ersten Aufführung auf der Berlinale hatten etliche Zuschauer den Kinosaal vorzeitig verlassen - diejenigen die blieben, reagierten am Ende aber mit viel Beifall.

"Touch me not" mit dem Goldenen Bär ausgezeichnet

tagesthemen 23:25 Uhr, 24.02.2018, Thomas Bittner, RBB







Preis für beste Regie geht an Wes Anderson

Silberne Bären erhielten unter anderem "Twarz" von Malgorzata Szumowska aus Polen, "Las Herederas" von Marcelo Martinessi und Wes Anderson für seine Regie bei "Isle of Dogs". Der Film hatte auch das Filmfestival eröffnet.

Der Silberne Bär für die beste Darstellerin ging an Ana Brun für ihre Rolle in "Las Herederas". Anthony Bajon wurde für seine Rolle in dem französischen Streifen "The Prayer" als bester Darsteller ausgezeichnet. Den Silberne Bären für das beste Drehbuch bekamen Manuel Alcala und Alonso Ruizpalacios für den mexikanischen Streifen "Museo".

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 24. Februar 2018 um 20:00 Uhr.