Der DJ und Musikproduzent Avicii ist tot. Er starb im Alter von 28 Jahren in Omans Hauptstadt Maskat. Der Schwede gewann zahlreiche Auszeichnungen. Zu seinen größten Hits gehören "Levels" und "Wake me Up".

Der schwedische DJ und Produzent Avicii ist gestorben. Tim Bergling, wie der 28-Jährige mit bürgerlichem Namen hieß, wurde in der Hauptstadt des Oman, Maskat, tot aufgefunden. Nähere Angaben über die Todesursache gibt es bisher nicht.

Avicii galt als Pionier der zeitgenössischen elektronischen Musik und gehörte zu den erfolgreichsten DJs der Welt. Er gewann zahlreiche Auszeichnungen, darunter zwei MTV Music Awards und ein Billboard Music Award. Zweimal war er für einen Grammy nominiert worden. Er arbeitete unter anderem mit Madonna, Coldplay und David Guetta zusammen.

Aviciis Shows zogen Tausende Fans an.

"Levels" war sein größter Erfolg. 2013 hatte er mit "Wake me Up" einen Sommerhit. Es ist laut GfK der Song mit den zweitmeisten Downloads überhaupt in Deutschland.

Avicii litt in der Vergangenheit unter einer akuten Pankreatitis und den gesundheitlichen Folgen übermäßigen Trinkens. Nachdem er 2014 Gallenblase und Blinddarm entfernt hatte, sagte er eine Reihe von Shows ab, um sich zu erholen. Er hörte 2016 auf zu touren, machte aber weiterhin Musik im Studio.

Mehr zu diesem Thema: Nachrichtenatlas | Oman | Maskat