Die Autorin Jacqueline Woodson erzählt auch von den schwierigen Seiten des Erwachsenwerdens: frühe Schwangerschaften, Diskriminierung, Misshandlung. Nun hat sie den höchstdotierten Jugendbuchpreis der Welt erhalten.

Rassendiskriminierung, Teenagerschwangerschaften, Kindesmisshandlung, Homosexualität - es sind schwierige Themen, die Jacqueline Woodson in ihren Jugendbüchern anpackt. Dafür ist die US-amerikanische Schriftstellerin nun mit dem Astrid-Lindgren-Preis für Kinder- und Jugendliteratur geehrt worden. "In einer Sprache so leicht wie Luft erzählt sie Geschichten von überwältigendem Reichtum und Tiefe", erklärte die Jury in Stockholm. Woodson fange auf einzigartig poetische Weise die tägliche Welt zwischen Kummer und Hoffnung ein.

Meist richtet sich die 55-Jährige mit ihren Werken an junge Teenager, die Hauptpersonen befinden sich irgendwo im komplizierten Abschnitt zwischen Kindheit und Erwachsenenleben. Laut Jury zeigt die Autorin, wie starke junge Leute darum kämpfen, einen Platz für sich und ihr Leben zu finden. Ihre Markenzeichen seien meisterliche Charakterisierungen und ein tiefes Verständnis der jugendlichen Psyche. Auf Deutsch erschien Anfang März ihr neues Buch "Ein anderes Brooklyn", in dem es um Freundschaft, Erinnerung und Aufwachsen im New Yorker Stadtteil Brooklyn geht.

Der Vorsitzende der Jury, Boel Westin, verkündete die US-Autorin Jacqueline Woodson als Gewinnerin des Jahres 2018.

235 Nominierungen aus 60 Ländern

Woodson hat seit den 1990er-Jahren mehr als 30 Bücher veröffentlicht. Bekannt ist sie vor allem für ihren autobiografischen Roman "Brown girl dreaming", der 2014 in den USA den National Book Award gewann. Sie erzählt darin von ihrer Kindheit und beschreibt zugleich ein Kapitel der afroamerikanischen Geschichte der 1960er- und 1970er-Jahre: Bürgerrechtsmärsche, die Brutalität der Polizei, Gewalt. Das Buch sei ein lyrisches Sammelalbum persönlicher Erinnerungen und Familiengeschichten, befand die Jury nun.

Der "Astrid Lindgren Memorial Award" wird seit nunmehr 15 Jahren in Erinnerung an die weltberühmte schwedische Autorin und Pippi-Langstrumpf-Erfinderin verliehen. Mit umgerechnet etwa 500.000 Euro gilt er als der höchstdotierte Kinder- und Jugendbuchpreis der Welt. In diesem Jahr hatten die Juroren über 235 Nominierungen aus 60 Ländern zu entscheiden, darunter die Deutschen Cornelia Funke, Mirjam Pressler und Nikolaus Heidelbach.

Unter den bisherigen Preisträgern sind die österreichische Schriftstellerin Christine Nöstlinger und - erst im vergangenen Jahr ausgezeichnet - der deutsche Illustrator und Autor Wolf Erlbruch. Der diesjährige Preis wird Woodson von der schwedischen Kronprinzessin Victoria bei einer feierlichen Zeremonie am 28. Mai im Stockholmer Konzerthaus überreicht.

