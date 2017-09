Einer der größten Dichter der Welt ist tot: Der US-Amerikaner John Ashbery starb im Alter von 90 Jahren im US-Staat New York. Das teilte sein Ehemann mit. Ashbery wurde als großes Talent der modernen Poesie gesehen, er war für sein Wortspiel und seinen Humor bekannt.

Der gefeierte Dichter John Ashbery ist im Alter von 90 Jahren gestorben. Ashbery sei am Sonntagmorgen zu Hause in Hudson im US-Staat New York eines natürliches Todes gestorben, sagte sein Ehemann David Kermani.

Ashbery gilt als einer der größten Dichter der Welt. Seine Sammlung "Self-Portrait in a Convex Mirror" von 1975 gewann neben dem Pulitzer-Preis auch den National Book Award und den National Book Critics Circle Award.

Ashbery wurde als großes Talent in der modernen Poesie gesehen. Er war unter anderem für sein Wortspiel und seinen Humor bekannt. Ashbery ragte aus einer Generation von Dichtern hervor, zu der Richard Wilbur, W.S. Merwin und Adrienne Rich gehörten.

Im Februar 2013 wurde Ashbery von Präsident Obama mit der "Humanity Medal" ausgezeichnet.

Mehr zu diesem Thema: Weltatlas | USA