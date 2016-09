Edward Albees "Wer hat Angst vor Virginia Woolf" steht seit Jahrzehnten auf dem Lehrplan vieler Schulen. Hier und in vielen anderen Dramen lotete der Schriftsteller schonungslos die Abgründe der amerikanischen Gesellschaft aus. Nun starb Albee 88-jährig bei New York.

Von Kai Clement, ARD-Studio New York

Nick und Honey sind bei dem deutlich älteren Nachbarehepaar zu Gast und werden dort Zeugen einer Selbstzerfleischung. Martha bescheinigt ihrem Mann, dem Historiker George, völliges berufliches Versagen. In seinem Stück "Wer hat Angst vor Virgina Woolf" seziert Edward Albee gleich zwei Ehen - ein doppeltes Psychoduell über Lebenslügen.

Den "Dramatiker einer verzweifelten Generation", so nennt ihn die Zeitung "New York Times". Und den wohl führenden Theaterautor seiner Zeit.

Ein zunächst geselliger Abend, der mehr und mehr entgleist: "Wer hat Angst vor Virginia Woolf"

Schonungsloser Blick

Albees Stücke arbeiten mit psychologischer Präzision, scharfzüngigem Humor und gnadenloser Analyse. Der Aufruhr hinter der schönen Fassade des amerikanischen Wohlstandes fand in seinem Erfolgsstück "Wer hat Angst vor Virgina Woolf" seinen vielleicht schärfsten Ausdruck. Das Drama über eine "gesellschaftlich und seelisch völlig zerstörte Ehe" sei in "Inhalt und Form von besonderer Härte" und nur "reifen Menschen zu empfehlen", heißt es einer zeitgenössischen Kritik. Uraufgeführt 1962 wurde es 1966 mit Elizabeth Taylor und Richard Burton verfilmt und gewann fünf Oscars.

Albee hatte eine klare Definition dafür, was seine Stücke bezwecken: "Den Leuten zu helfen, den Blick auf Wichtiges zu richten: Demokratie, Politik, Regierung, ihre eigenen Leben - ob sie sie denn ausschöpfen oder nicht", sagte der mehrfache Pulitzer-Preisträger in einem Interview mit dem US-Journalisten Tom Gregory von 2009.

Albee trägt dabei Shorts und T-Shirt, er hat schlohweißes Haar und einen breiten Schnäuzer. Den Gesprächspartner empfängt er in seinem Haus in Montauk, einem Fischer- und Surferörtchen östlich von New York. Das Meer in Blickweite. Schon vor über 50 Jahren ist er dorthin gezogen.

Von Film und Fernsehen hielt er wenig

Albee hatte trotz des Erfolgs der Filmversion von "Wer hat Angst vor Virgina Woolf" keine hohe Meinung von dem Medium. Der Film sei nur deshalb so bahnbrechend gewesen, weil er eben keine echte Adaption gewesen sei; bis auf zwei Sätze habe er das Drehbuch selbst geschrieben.

Filme und Fernsehen seien "auf den kleinsten gemeinsamen Nenner ausgerichtet - das schlimmste, faulste Publikum. Es ist darauf dressiert, Müll zu verlangen."

Eine lange Reise zum Schreiben

Albee hat seine Eltern nie kennengelernt, er wurde schon als Baby adoptiert. Seine Adoptiveltern hatten ein Variete-Theater und so reiste er mit ihnen durch das Land. Mit 20 Jahren zog er ins New Yorker Künstlerviertel Greenwich Village und begann sich ernsthaft einer schriftstellerischen Laufbahn zu widmen.

Vor elf Jahren verlor Albee seinen Partner, den Bildhauer Jonathan Thomas. "Wir waren 35 Jahre lang zusammen. Das ist schon ein ziemliches Glück, jemanden zu finden, den du so schätzt und der dich so schätzt. Der Verlust ist hart."

In dem Örtchen Montauk starb Albee jetzt im Alter von 88 Jahren und nach einer kurzen Krankheit, so sein Assistent Jakob Holder. Sein letztes Theaterstück heißt "Me myself and I". Ein Thema, mit dem der Dramatiker lustvoll umzugehen wusste. "Mein mir liebster Stückeschreiber bin ich selbst. Jede ehrliche Person wird das so sagen. Denke ich, dass ich der beste bin? Nein! Samuel Beckett ist viel besser. Es gibt viele Dramatiker, zu denen ich aufblicke. Aber ich bin mein Favorit."