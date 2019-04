Paris ist unter Schock: Der Brand in Notre-Dame hat die Menschen erschüttert. Einige richten ihre Fassungslosigkeit direkt gen Himmel.

Von Barbara Kostolnik, ARD-Studio Paris

Notre-Dame in Flammen: Tausende Menschen sahen in Paris gestern Nacht aus sicherem Abstand fassungslos zu, wie der Dachstuhl der Kathedrale in Flammen aufging. Und sie bangten um das meistbesuchte Monument Frankreichs. Würde die Kathedrale standhalten, ihre Türme, ihre Gewölbe? Am Morgen kam dann zumindest vorläufig Entwarnung.

Bis zum frühen Morgen bekämpften die Feuerwehrleute das Feuer, das zwei Drittel des Dachstuhls zerstört und die Türme bedroht hatte. Gegen zehn Uhr dann die befreiende Nachricht vom Sprecher der Pariser Feuerwehr, Gabriel Plus: "L’ensemble du feu est éteint" - Das Feuer ist gelöscht. Die erste große Herausforderung war damit gemeistert.

Feuerwehr überwacht Gebäude

Nun geht es ans Eingemachte: Wie ist es um die Mauern, die Gewölbe der Kathedrale bestellt, wie groß ist die Einsturzgefahr? "Was wir jetzt machen, ist die Strukturen des Gebäudes überwachen um sicherzustellen, dass sie nicht zusammenbrechen", sagt Plus.

Wo der Spitzturm in Flammen aufgegangen und brennend heruntergebrochen war, klafft nun ein Loch in der Kathedralen-Decke. Die steinerne Hülle von Notre-Dame ist durch das Feuer, fast 1000 Grad Celsius heiß, in Mitleidenschaft gezogen worden. "Wir müssen uns jetzt dem Herz des Kirchen-Schiffs zuwenden, das sehr gelitten hat", beschreibt der Feuerwehrmann Jose vas de Motas, die Szenerie. Das Gerüst, das aufgebaut war, hat stark gebrannt. Das Material kühle nun ab, laut Feuerwehr werde es Bewegungen und Schwingungen geben.

Die gute Nachricht jedoch lautet: "Wir können die Türme behalten, die Symbole von Notre-Dame sind zu diesem Zeitpunkt gesichert", sagt de Motas.

Viel Geld für Wiederaufbau benötigt

Die Türme, in denen große, schwere Glocken an Holzkonstruktionen hängen, und von denen man fürchten konnte, dass sie, wenn sie herunterfallen, alles mit sich reißen. 100 Feuerwehrleute bleiben vor Ort, überwachen die Brandstelle.

Wichtige Kunstschätze und Reliquien, wie die Dornenkrone Jesu, ein Splitter aus dem Holz des Kreuzes und ein Nagel, waren bereits in der Nacht in Sicherheit gebracht worden. Die großformatigen Gemälde, die im Inneren der Kirche bleiben mussten, sollen restauriert werden. Für den Wiederaufbau wird viel Geld benötigt - eine nationale Spendenaktion soll helfen. "Der Staat wird seiner Verantwortung nachkommen", verspricht der Kulturminister. Die Spendenaktion sei Antwort auf den Enthusiasmus der Mitbürger und ihrer Bereitschaft, zu helfen. Er erhofft sich eine hohe Spendenbereitschaft.

Priester wendet sich verzweifelt an Gott

Die Stadt Paris stellt 50 Millionen bereit, auch das Umland will helfen. Zwei französische Milliardärsfamilien haben insgesamt 300 Millionen Euro an Spenden angekündigt: Die Solidarität und Anteilnahme der Franzosen ist mindestens so groß wie ihre Fassungslosigkeit.

Der oberste Priester von Notre-Dame, Patrick Chauvet, zeigt sich entsetzt über die Auswirkungen des Feuers in Notre-Dame.

Eine Fassungslosigkeit, die der oberste Priester von Notre-Dame, Patrick Chauvet, direkt gen Himmel richtete: "Ich habe den lieben Gott gefragt, warum? Wir sind in der Karwoche, also, warum, Herr? Ich denke, ich kriege meine Antwort, wenn ich im Himmel bin."

Für die irdischen Antworten auf die drängenden Fragen zur Brand-Ursache sorgt die Staatsanwaltschaft. Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung laufen, Bauarbeiter, die an den Restaurierungsmaßnahmen der Kathedrale beteiligt sind, werden befragt. Es gibt nur eine Gewissheit: "Wir werden diese Kathedrale wieder aufbauen, gemeinsam", sagt Frankreichs Präsident Emmanuel Macron.

Es brauchte wohl diese Katastrophe, den Brand der Kathedrale Notre-Dame, die das Herz Frankreichs ist, um die Franzosen zusammenzubringen. Einmal mehr.