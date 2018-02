Es ist gut, dass Yücel endlich frei ist. Doch das reicht bei weitem nicht für ein entspanntes deutsch-türkisches Verhältnis. Es braucht mehr Rechtsstaatlichkeit in der Türkei.

Ein Kommentar von Ulrich Pick, SWR

Wenn Deniz Yücel jetzt - wie zu wünschen ist - nach Deutschland ausreisen darf, werden sich hoffentlich auch die hohen emotionalen Wogen auf beiden Seiten langsam glätten. Dies dürfte alle, die an guten Beziehungen interessiert sind, freuen. Von einem Normalzustand zwischen beiden Staaten kann man deshalb aber noch nicht reden. Dafür hat sich die Türkei in den letzten Monaten zu weit von rechtsstaatlichen Normen entfernt.

Keine unabhängige Justiz am Bosporus

Nach wie vor kann man nicht von einer einwandfrei funktionierenden und vor allem unabhängigen Justiz am Bosporus sprechen. Dies unterstreichen auch die Fälle der fünf deutschen Staatsbürger, die noch immer aus politischen Gründen in der Türkei inhaftiert sind, sowie die 32 weiteren Personen mit deutschem Pass - unter ihnen die Journalistin Mesale Tolu - die das Land nicht verlassen dürfen. Erst wenn all diese Fälle geklärt sind, darf man wohl wieder von einer entspannten Beziehung sprechen.

Wie lange es bis zu diesem Punkt dauern wird, ist im Grund nicht vorherzusagen. Momentan jedenfalls - und darüber sollte die Freilassung von Yücel nicht hinwegtäuschen - ist es um das deutsch-türkische Verhältnis schlecht bestellt. Ursache hierfür ist nicht nur das teilweise unberechenbare Agieren des türkischen Präsidenten Erdogan und seiner Gefolgsleute im eigenen Land.

Innertürkische Konflikte auf deutschem Boden

Es ist auch die Situation in Deutschland, wo mehr als dreieinhalb Millionen Menschen mit türkischen Wurzeln leben. Immer öfter müssen wir nämlich wahrnehmen, dass innertürkische Konflikte auf deutschem Boden ausgetragen werden - beispielsweise, wenn Erdogan-Sympathisanten Hatz auf Anhänger des Predigers und Erdogan-Erzfeindes Fetullah Gülen machen. Solche Aktionen, die sogar in türkischen Moscheen stattfinden, können und dürfen vom deutschen Staat nicht geduldet werden. Ebenso ist auch ein beruhigendes und vor allem respektvolles Wort aus Ankara nötig, das die Gemüter besänftigt. Davon aber ist momentan nichts zu vernehmen.

Es dürfte also noch eine Weile dauern, bis das deutsch-türkische Verhältnis wieder im Lot ist. So lange gilt es, sich über jeden kleinen Fortschritt zu freuen, wie ihn die Freilassung von Yücel darstellt. Das in der Hoffnung, dass es die Folge wachsender Rechtstaatlichkeit ist und nicht die Folge irgendwelcher Abmachungen oder Kungeleien in politischen Hinterzimmern, von denen wir jetzt noch nichts wissen.

