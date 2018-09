Die Wahl von Brinkhaus zum neuen Union-Fraktionschefs bedeutet nicht, dass Kauder abgestraft wurde, sondern die Kanzlerin. Jetzt braucht es schnell wieder eine starke Union.

Ein Kommentar von Rainald Becker, ARD-Hauptstadtstudio

Es war ein Signal des Zorns, der Wut und der Frustration, es war eine klare Ansage an eine schwächelnde Kanzlerin. Der Ärger über zwei heftige Regierungskrisen in den ersten Monaten ihrer vierten Amtszeit, über den ständigen Streit mit Horst Seehofer, über das Hickhack im Fall Maaßen, all das hat sich nun entladen.

Der Ärger in der Fraktion musste heraus, getreu dem Sprichwort: Ich schlage den Sack, meine aber den Esel. Fraktionschef Kauder wurde nach 13 Jahren abgewählt, getroffen aber wurde die Kanzlerin. Ihr Autoritätsverlust ist jetzt mit Händen zu greifen, der Wunsch nach Erneuerung in der Union auch.

Ein "Weiter so" kann es nicht mehr geben

Ein "Weiter so" kann es in der Union nach diesem Tag nicht mehr geben. Auch Seehofer und Dobrindt hatten sich für Kauder stark gemacht und wurden abgestraft. Wenn Angela Merkel jetzt nicht ganz schnell die Kurve kriegt, Führungsstärke zeigt und klare Ansagen macht, dann ist es vorbei. Dann sollte sie besser im Dezember nicht mehr zur Wiederwahl als Parteivorsitzende antreten. Es könnte ihr sonst gehen wie Volker Kauder.

Das erwartbare Frohlocken der Opposition, die nicht nur die Kanzlerin am Ende sieht, sondern auch die Große Koalition, schmerzt besonders durch den kaum verhohlenen Jubel bei der AfD. Die Rechtspopulisten lassen nach eigenem Bekunden nun die Sektkorken knallen, manche träumen wohl schon von der Machtübernahme. Soweit darf es aber nicht kommen. Um das zu verhindern, braucht es schnell wieder eine starke Union, mit oder eben auch ohne Merkel.

