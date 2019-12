So historisch beispiellos die russischen Doping-Vergehen sind, so angebracht ist die Härte der Sanktionen. Der Fall zeigt auch: Es braucht noch mehr Kontrolle.

Hajo Seppelt, WDR, kommentiert die WADA-Entscheidung

Tagesthemen 22:15 Uhr, 09.12.2019





Die Welt-Anti-Doping-Agentur hat mindestens 300 mutmaßlich gedopte russische Athleten aufgespürt, so steht es in ihrem Abschlussbericht. Eine Zahl mal eben so groß wie die des gesamten russischen Olympiateams 2016 in Rio. Soviel zur Dimension des Falls.

Russland hat jahrelang abgestritten, gelogen, manipuliert, Labordaten gelöscht. Diese kriminelle Energie ist nun aktenkundig. Dreist lieferte erst kürzlich Putins Sportminister eine Stellungnahme mit gefakten Beweisstücken. Der Kreml hielt sich im Sport für unantastbar.

Zum Wohle des Staates, zum Schaden des Einzelnen

So historisch beispiellos die Vorgänge sind, so angebracht ist die Härte der Sanktionen. Hätte der Weltsport erneut Nachsicht gezeigt, hätte er sich endgültig als zahnloser Tiger geoutet. Mit ihrer Skrupellosigkeit haben russische Funktionäre und Politiker aber auch die vermutlich unschuldigen Athleten der nächsten Generation zur Mitbestrafung feilgeboten. Allesamt Opfer der langen Betrugskultur ihres Landes, in der Sportler allein dafür missbraucht wurden und offenbar immer noch werden, Medaillen und Ruhm zu liefern. Zum Wohle des Staates, zum Schaden des Einzelnen.

Solche Systeme gibt es auch anderswo, nur nicht so ausgeklügelt, so perfide, so mächtig. Die Lehre aus diesem und anderen Dopingskandalen muss sein: Noch mehr staatliche Ermittler, mehr Geld für die klamme Welt-Anti-Doping-Agentur. Und kein Vetorecht für Sportverbände, die jahrzehntelang aus Kalkül die Augen vor grassierendem Doping verschlossen. Sollten jetzt Verbände wie der russlandfreundliche Weltfussballverband Fifa die WADA-Entscheidung aufweichen wollen, wäre das die endgültige Bankrotterklärung für den Sport.

Ein Kommentar von Hajo Seppelt, ARD-Dopingexperte

