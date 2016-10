Die Krawallpolitik von Donald Trump zu verteidigen - das ist keine leichte Aufgabe. Doch sein Vize Pence hat diese Aufgabe im TV-Duell gemeistert. Überlegt, abgewogen und ausgleichend empfahl er sich - für die Zeit nach Trump.

Ein Kommentar von Jan Bösche, ARD-Studio Washington

Wahlentscheidend war diese Debatte sicher nicht. Tim Kaine und Mike Pence sind zwei fleißige, erfahrene Politiker, im Land aber eher unbekannt - und sie bewerben sich um ein Amt, das an sich im Schatten steht. Bei dieser Wahl gilt das besonders: Trump oder Clinton? Das ist die Frage, die das Land elektrisiert und alles andere überstrahlt. Kein Wunder, dass die Vize-Kandidaten mehr über die eigentlichen Kandidaten stritten als über sich selbst.

Anders als das sonstige Wahlkampf-Spektakel

Pence machte dabei eine gute Figur - gerade weil er ganz anders war als Donald Trump. Er blieb ruhig, staatsmännisch, wich allen provokativen Fragen aus. Geschickt warf er dem Clinton-Vize Kaine vor, mit Beleidigungen Wahlkampf zu machen - weil der immer wieder versuchte, Trumps Beleidigungen aus dem Wahlkampf zum Thema zu machen. Kaine war auf Angriff gepolt, nicht immer passte das: Was hat Trumps Steuererklärung mit der Zukunft der Armee zu tun?

Geradezu erholsam war es, dass die beiden Kandidaten in der Lage waren, einzugestehen, wenn sie mal einer Meinung waren und streckenweise sogar sachlich diskutieren konnten. Was für ein Vergleich zum Wahlkampfspektakel, das wir sonst in diesem Jahr erleben.

Pence als Gegenentwurf zu Trump

Pence hat gepunktet, weil er Trumps Inhalte seriös und staatsmännisch verpackte. Ist das ein Vorbild für Trump? Könnte er Clinton vor sich hertreiben, wenn er dem Vorbild seines Vizes folgen würde? Vielleicht. Aber gerade das ist Trump nicht: Überlegt, abgewogen, ausgleichend. Trump ist aufbrausend, impulsiv, gerade kein typischer Politiker. Das gefällt den Wählern, die die Nase voll haben. Das hat ihm Zulauf verschafft, darum ist er zum Kandidaten der Republikaner geworden.

Die Debatte mag nicht wahlentscheidend sein - aber den Namen Mike Pence müssen wir uns merken. Wenn die Republikaner das Trump-Gewitter überstanden haben und auf der Suche nach neuen Führungsfiguren sind, werden sie an Pence nicht mehr vorbeikommen.

J. Bösche, ARD Washington zzt. Farmville

